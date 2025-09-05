PREVENTIVA I NA KALIŠU: Institut "Batut" poziva građane da izmere šećer, pritisak i telesni sastav
INSTITUT za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" organizuje besplatne preventivne preglede u okviru Festivala za mlade, od 4. do 6. septembra na Donjem Kalemegdanu. Posetioci će, od 17 do 22 časa, moći da provere nivo šećera u krvi, krvni pritsak i telesni sastav.
- Pozivamo sve zainteresovane, a posebno mlade, da iskoriste ovu priliku i obave preglede koji su važni za očuvanje zdravlja - poručila je Tamara Tomašević iz Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije. - Podsećam da svaka druga osoba u Srbiji ima neko hronično oboljenje, a svaki treći stanovnik povišen krvni pritisak, svaki jedanaesti ima povišene masnoće u krvi, a svaki osmi ima dijagnostikovan dijabetes. Učestalost ovih zdravstvenih problema raste sa starenjem. Zato su preventivni pregledi ključni. Oni nam omogućavaju da na vreme otkrijemo hronične nezarazne bolesti, kao što su dijabetes, maligna i srčana oboljenja.
Komentari (0)