POPUCALE CEVI, ČESME SUVE: Havarije na mreži na uglu Kneza Miloša i Krunske, kao i u Severnom bulevaru
U VIŠE prestoničkih ulica juče je došlo do pucanja vodovodnih cevi!
Najteža situacija je bila u Severnom bulevaru, autobusi na linijama 66 i 74 su bili preusmereni na izmenjene trase.
Voda sa muljem se iz Severnog bulevara slivala ka Bogosloviji, kružni tok bio je poplavljen što je znatno usporilo saobraćaj.
Prema informacijama sa sajta JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", potrošači u Severnom bulevaru kućnog broja 3 su bili bez vode dok ekipe nisu sanirale kvar. Takođe, nadležni iz "Gradske čistoće" su izašli na teren i očistili saobraćajnicu od mulja koji je nanela voda.
Međutim, to nije bio sve! U noći između subote i nedelje cev je pukla i na uglu Kneza Miloša i Krunske ulice, pa su stanari okolnih ulica bili bez vode, a normalno snabdevanje je počelo juče posle 15.00.
S obzirom na to da se nalazimo na početku perioda sa izuzetno visokim dnevnim temperaturama vazduha kada je potreba za vodom znatno povećana, iz JKP "Vodovod" apeluje na sve sugrađane da savesnim i odgovornim ponašanjem, racionalno i namenski koriste vodu iz gradskog vodovoda. Na taj način biće omogućeno da svi Beograđani imaju dovoljno vode na slavinama onda kada im je najpotrebnija, kao i da se očuva sistem snabdevanja vodom.
