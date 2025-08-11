Beograd

POPUCALE CEVI, ČESME SUVE: Havarije na mreži na uglu Kneza Miloša i Krunske, kao i u Severnom bulevaru

Jovana Manić

11. 08. 2025. u 13:00

U VIŠE prestoničkih ulica juče je došlo do pucanja vodovodnih cevi!

ПОПУЦАЛЕ ЦЕВИ, ЧЕСМЕ СУВЕ: Хаварије на мрежи на углу Кнеза Милоша и Крунске, као и у Северном булевару

Foto Arhiva

Najteža situacija je bila u Severnom bulevaru, autobusi na linijama 66 i 74 su bili preusmereni na izmenjene trase.

Voda sa muljem se iz Severnog bulevara slivala ka Bogosloviji, kružni tok bio je poplavljen što je znatno usporilo saobraćaj.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Prema informacijama sa sajta JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", potrošači u Severnom bulevaru kućnog broja 3 su bili bez vode dok ekipe nisu sanirale kvar. Takođe, nadležni iz "Gradske čistoće" su izašli na teren i očistili saobraćajnicu od mulja koji je nanela voda.

Međutim, to nije bio sve! U noći između subote i nedelje cev je pukla i na uglu Kneza Miloša i Krunske ulice, pa su stanari okolnih ulica bili bez vode, a normalno snabdevanje je počelo juče posle 15.00.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

S obzirom na to da se nalazimo na početku perioda sa izuzetno visokim dnevnim temperaturama vazduha kada je potreba za vodom znatno povećana, iz JKP "Vodovod" apeluje na sve sugrađane da savesnim i odgovornim ponašanjem, racionalno i namenski koriste vodu iz gradskog vodovoda. Na taj način biće omogućeno da svi Beograđani imaju dovoljno vode na slavinama onda kada im je najpotrebnija, kao i da se očuva sistem snabdevanja vodom.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAŽI SE MESTO VIŠE, ŠKOLE U PROBLEMU: Veliko interesovanje roditelja da im deca idu u produženi boravak
Beograd

0 0

TRAŽI SE MESTO VIŠE, ŠKOLE U PROBLEMU: Veliko interesovanje roditelja da im deca idu u produženi boravak

PRODUŽEN boravak je za većinu roditelja učenika nižih razreda spas, pa je i interesovanje ogromno. Ipak, obrazovne ustanove su ograničene mogućnosti, kada je ova usluga u pitanju. Zbog manjka prostora ili nedovoljno učitelja, nisu u mogućnosti da izađu u susret svima. Ovaj vid nastave, prethodnih godina, koristilo je između 7.000 i 8.000 dece u 111 osnovnih škola u više od 290 grupa, pa se i ove godine očekuje taj broj đaka.

11. 08. 2025. u 14:09

Politika
Tenis
Fudbal
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su delije noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)