DRAJZEROVOM U TRI TRAKE VEĆ SLEDEĆE NEDELJE: Posle odlaganja rokova i problema, bitna saobraćajnica na Savskom vencu uskoro u finkciji

POSLE mnogobrojnih odlaganja rokova za završetak radova na rekonstrukciji jedne od najprometnijih ulica na Savskom vencu - Teodora Drajzera, ova deonica će sledeće nedelje konačno biti rekonstruisana i otvorena za saobraćaj.

Foto: Zoran Jovanovic

Ovo je u utorak, bez preciziranja datuma, na konferenciji za medije najavio gradonačelnik Aleksandar Šapić.

Kako je rekao, ulica će sada imati tri saobraćajne trake, čime će se poboljšati protok vozila na Savskom vencu, ka Rakovici i Čukarici.

- Rekonstrukcija Ulice Teodora Drajzera je gotova - rekao je Šapić. - Otvaranje očekujemo sledeće nedelje i doneli smo odluku da uvedemo jednu traku i da napravimo jedan bulevar koji će ići od Dedinja do Mosta na Adi. Tako će ulice Živojina Mišića i Drajzerova imati po tri trake i signalizaciju koja će se smenjivati kao u Kneza Miloša. Ti radovi će početi na jesen i očekujemo da budu brzo završeni.

Za radove ukupno 1,8 miliona evra RADOVI na asfaltiranju Drajzerove ulice koštali su 1,8 miliona evra. U cenu su ušli svi troškovi, i planirani i neplanirani, koji su nastajali tokom posla.

Naime, havarija na cevovodu u Drajzerovoj dogodila se u martu 2023. godine i potpuno pomerila planove za rekonstrukciju i proširenje, jer su gradske vlasti tada dale nalog da se projektuje nova vodovodna mreža, pre nego što počne obnova. Krater koji se tada stvorio na ulici bio je toliko veliki da je istog trenutka zatvoren, tokom jutarnjeg špica.

Isekli hidrant TOKOM radova u Ulici Teodora Drajzera, krajem maja je dva puta u deset dana došlo do kidanja hidranta iz kojeg je voda "šikljala" kao gejzir, i to u visini od deset metara. Upravo su te slike preplavile društvene mreže, a žitelji okolnih stambenih objekata su ostali nakratko bez vode sa česama.

Ovu rekonstrukciju i u nastavku je pratilo dosta problema. Posao je konačno počet u septembru prošle godine, a trebalo je da bude gotovo sredinom aprila ove. Međutim, u martu je postalo jasno da radovi do tada neće biti gotovi, pa je rok produžen za dva i po meseca, odnosno 1. jul. Ovo odlaganje je 18. juna najavio i gradonačelnik Šapić, mada je rok ponovo produžen.

Sanacija kanalizacione mreže završena je 15. marta. Ekipe JKP "Vodovod i kanalizacija" zamenile su stare, dotrajale cevi novim liveno-gvozdenim u dužini od dva kilometra.

Gradsko preduzeće je prošle godine zamenilo i dotrajale cevi novim u dužini od oko 300 metara, na delu od raskrsnice sa Bulevarom vojvode Putnika, Bulevarom patrijarha Pavla i Bulevarom vojvode Mišića do raskrsnice sa prilaznim putem za objekte Vojske Srbije i crpne stanice Topčider. Potom su radnici nastavili od raskrsnice sa prilaznim putem ka objektima Vojske Srbije do kućnog broja 24 u dužini od 400 metara i završili u decembru prošle godine.