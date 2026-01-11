IZMENJENO VIŠE LINIJA GRADSKOG PREVOZA ZBOG POLEDICE: Skoro 15 linija u Beogradu ne ide redovnom trasom
ZBOG poledice na ulicama od jutros je u Beogradu izmenjeno više linija Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP), dok trolejbusi na liniji 21 ne saobraćaju jer su blokirani na početnoj stanici, rečeno je iz GSP-a.
Od jutros su zbog poledice izmenjene linije 18, 20, 25, 25P, 26, 38, 47, 48, 59, 94, 74, 75 i 95, navodi GSP.
Iz GSP-a su naveli da zavisi od vremenske situacije, kao i od službi za čišćenje puteva, kada će ove izmene biti ukinute.
Na ulicama je od jutros ukupno 861 vozila GSP-a, od čega 71 tramvaj, 51 trolejbus i 739 autobusa, koji saobraćaju po nedeljnom redu vožnje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Beograd i dalje okovan snegom
Preporučujemo
VAŽNO ZA BEOGRAĐANE: Najnovije informacije o saobraćanju gradskih autobusa
08. 01. 2026. u 15:00
NOVA AUTOBUSKA LINIJA U BEOGRADU: Startuje sutra - evo kuda će voziti broj 80
15. 12. 2025. u 11:57
GRADSKI PREVOZ SAOBRAĆA BEZ VEĆIH PROBLEMA: Nema izmene trasa
09. 01. 2026. u 17:03
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
LEPI SU KAO GREH: Ovo su 5 najzgodnijih horoskopskih znakova
ASTROLOGIJA već vekovima privlači ljude svojim uvidom u ličnosti i sudbine. No, da li ste znali da vaš horoskopski znak može uticati i na vašu privlačnost?
10. 01. 2026. u 21:35
Komentari (0)