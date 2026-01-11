Beograd

IZMENJENO VIŠE LINIJA GRADSKOG PREVOZA ZBOG POLEDICE: Skoro 15 linija u Beogradu ne ide redovnom trasom

Ana Đokić

11. 01. 2026. u 08:11

ZBOG poledice na ulicama od jutros je u Beogradu izmenjeno više linija Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP), dok trolejbusi na liniji 21 ne saobraćaju jer su blokirani na početnoj stanici, rečeno je iz GSP-a.

ИЗМЕЊЕНО ВИШЕ ЛИНИЈА ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ЗБОГ ПОЛЕДИЦЕ: Скоро 15 линија у Београду не иде редовном трасом

Foto: D. Milovanović

Od jutros su zbog poledice izmenjene linije 18, 20, 25, 25P, 26, 38, 47, 48, 59, 94, 74, 75 i 95, navodi GSP.

Iz GSP-a su naveli da zavisi od vremenske situacije, kao i od službi za čišćenje puteva, kada će ove izmene biti ukinute.

Na ulicama je od jutros ukupno 861 vozila GSP-a, od čega 71 tramvaj, 51 trolejbus i 739 autobusa, koji saobraćaju po nedeljnom redu vožnje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Beograd i dalje okovan snegom

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

7 9

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ULICE ZA VELIKANE KULTURE: Poslanik Mrdić u ime predsednika Vučića podneo predlog nadležnoj komisiji
Beograd

19 0

ULICE ZA VELIKANE KULTURE: Poslanik Mrdić u ime predsednika Vučića podneo predlog nadležnoj komisiji

BEOGRAD bi trebalo da dobije ulice koji će nositi imena istaknutih kulturnih stvaralaca Milovana Vitezovića i Bratislava Brace Petrovića. Kako je potvrdio za "Novosti", narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić juče je, u ime predsednika Srbije i na njegov lični zahtev, Komisiji za spomenike i nazive trgova i ulica predao inicijativu da, istaknuti stvaraoci koji su ostavili dubok trag u srpskoj kulturi, dobiju svoje ulice u prestonici.

09. 01. 2026. u 14:57

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije Bujica

KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije "Bujica"