RADOVI U OVOM DELU BEOGRADA NAREDNIH MESEC DANA: Izmenjene trase više linija gradskog prevoza

ZBOG najavljenih hitnih radova koje će JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” izvoditi od srede, 30. jula, od 9 časova, do 9. avgusta u Požeškoj ulici (na delu od Milana Kuča do Kirovljeve) doći će do zatvaranja predmetne ulice i izmene javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.