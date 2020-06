Novosti Online | 04. jun 2020. 08:06 | Komentara: 0

U ovom trenutku je iz Srbije do Grčke kolima moguće doći samo preko Bugarske, dok su druga dva pravca, preko Severne Makedonije i najređi preko Crne Gore i Albanije, trenutno "blokirani"

Srbi se uveliko spremaju da posle 15. juna, kada će Grčka početi da prima turiste iz 29 zemalja, krenu na more i letovanje. Međutim, ove godine će osim korone imati dodatni problem, a to je način na koji će stići do omiljenih letovališta.





Velika većina srpskih turista u Grčku putuje privatnim automobilima ili autobusima turističkih agencija. Međutim, 15. juna bi problem mogle da predstavljaju zatvorene granice pojedinih zemalja.





Naime, u ovom trenutku je iz Srbije do Grčke kolima moguće doći samo preko Bugarske, dok su druga dva pravca, omiljeni preko Severne Makedonije, i najređi preko Crne Gore i Albanije, trenutno "blokirani".





Zbog sve većeg broja zaraženih od korona virusa, Severna Makedonija je odložila otvaranje svojih granica i veliko je pitanje kada će povuići taj korak jer strepe da bi mogli da imaju još više importovanih slučajeva, pa makar uzrok tome bili samo turisti u tranzitu.





Na drugoj strani, srpski građani nisu u mogućnosti da dođu preko Albanije do Grčke, jer uopšte ne mogu da uđu u Crnu Goru. I skoro je izvesno da će ova zabrana biti na snazi i u naredne dve nedelje.





Dakle, Srbi bi mogli do Grčke avionom, pošto će aerodromi u Solunu i Atini biti potpuno otvoreni od 15. juna, ili što je izvesnije, pa i jeftinije, kolima preko Bugarske.





Put od Beograda do Soluna, ovim pravcem, dugačak je 671 kilometar, a prema poznatom sajtu "Via Mišlen", put bi bez stajanja i zadržavanja na granicama, trajao nešto više od sedam sati. Realno, znatno duže.





Svi koji su navikli da u Grčku idu preko Severne Makedonije, išli bi istim putem do Niša, ali bi onda skrenuli ka istoku, te preko Pirota i Dimitrovgrada stigli do Bugarske, a zatim nastavili preko Sofije i Blagoevgrada do granice sa Grčkom i dalje ka Solunu.





Ova varijanta bi najviše pogodovala onima koji idu na Tasos, nešto manje putnicima za Halkidiki, a najmanje ljudima koji planiraju da letuju na Lefkadi, Olimpijskoj regiji, ili da produže do Atine.