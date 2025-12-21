UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski rekao je da će ukrajinske oružane snage napustiti Donbas samo pod jedim uslovom.

FOTO: Tanjug/AP

Zelenski je naveo da je povlačenje iz Donbasa moguće samo ako Rusija preduzme slične akcije.

- Ako želite da povučete trupe negde, uvek preduzimate iste, ogledalne korake. Ako se mi povučemo 5 km, oni se povuku 5 km. Mi se povučemo10 km, oni se povuku 10 km. A onda postoji ova (demilitarizovana) zona. Mogla bi se nazvati slobodnom ekonomskom zonom ili nečim drugim, ako nudi odgovarajuće preferencije. Ali još uvek moramo da doživimo sve to - rekao je Zelenski.

Po njegovom mišljenju, najpoštenija opcija je "da ostanemo tamo gde stojimo", jer to podrazumeva manje kompromisa za svaku stranu.

"U slučaju da se bude razgovaralo o slobodnoj ekonomskoj zoni", primetio je Zelenski, "partneri Kijeva su upozoreni da ukrajinski narod mora imati reč o tom pitanju."

Podsetimo, u prvoj polovini decembra, Zelenski je dozvolio održavanje referenduma o povlačenju trupa iz dela Donbasa koji kontroliše Kijev. Ukrajinski poslanici koje je intervjuisao Politiko izrazili su sumnju da će ukrajinski parlament odobriti predlog o povlačenju trupa.

Kremlj nije isključio mogućnost povlačenja i ukrajinskih i ruskih trupa iz Donbasa.

- Ali ruska Nacionalna garda će biti tamo, naša policija će biti tamo, sve što je potrebno za održavanje reda i organizovanje života biće tamo - objasnio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. On je naglasio da se prekid vatre može postići tek nakon povlačenja ukrajinskih oružanih snaga iz Donbasa i da će region pre ili kasnije doći pod punu rusku kontrolu.

(B92/rbc)