NIŠTA Srbe u Srbiji nije toliko pogodilo, koliko najava vlasti u Crnoj Gori da od 1. juna neće dozvoliti slobodan ulaz našim građanima. I dok se zvanično objašnjenje krije iza zdravstvenih brojki, realnost je mnogo strašnija. I ovde je politika umešala svoje prste. Zavadila lako potpaljive narode i dojučerašnju braću. Ipak, odlazak na Jadran za nas je, odmah posle Grčke, nezamenljiv. Pa, ko ne ide u Hrvatsku, ide u Crnu Goru. Ako ništa drugo, ili kod rođaka, prijatelja, ili ima svoju vikendicu.

Ove godine neskrivena tendencija vladajuće crnogorske vrhuške iz petnih žila se upinje da potpuno rasrbi srpsku Spartu. Udareno je na imovinu Srpske crkve, a najavljuju i osnivanje svoje crkve. Litijama je narod jasno pokazao da se Milu Đukanoviću bliži kraj. Političkih ideja mu ponestaje, a korona je usporila građanski bunt, ali i suočila ga sa dramatičnim smanjenjem prihoda, jer će letnja sezona sigurno biti najslabija dosad i neće stići očekivani novac. Sa rupom u budžetu i naraslim nepoverenjem, ko zna šta mu može pasti na pamet. Nadamo se da to neće biti etnički incidenti, ali najbolje je ne rizikovati.

STALNI GOSTI VIŠE od 80 odsto turista iz Srbije vraćalo se da letuje u Crnu Goru. Najveći broj njih dolazi individualno, sa porodicom i prijateljima, dok usluge turističkih agencija za ovu destinaciju koriste minimalno. Od ukupnog broja noćenja u Crnoj Gori, gosti iz Srbije čine oko 24 odsto.

Srljati u avanturu i tokom godine prikupljeni novac trošiti u državi koja prebija decu, hapsi vladike, ali i novinare deluje neozbiljno. Možda bi naši građani mogli da razmisle da ove godine preskoče odmor u Crnoj Gori i možda letuju u Srbiji.

Za razliku od Hrvatske, gde trošimo oko 95 evra dnevno, u Crnoj Gori prosečan turista iz Srbije potroši oko 55 evra na dan ili oko 550 evra, za desetodnevni odmor. Budva, Herceg Novi i Ada Bojana svake godine, omiljene su destinacije gde idu naši turisti. Najveći broj gostiju iz Srbije odmara se u apartmanima i privatnim kućama. Mada, poslednjih godina, sve je više onih koji biraju smeštaj u hotelima.

Negativna kampanja, koja se godinama vodi, za koju su političari najviše krivi, čini se na kraju i ne utiče mnogo na sam dolazak gostiju iz Srbije. Iako naši ljudi najviše vole da se odmaraju u Grčkoj, pojedini statistički podaci govore da u Crnoj Gori letuje oko 500.000 građana iz Srbije. Beleži se više od tri miliona noćenja, a taj broj raste iz godine u godinu. Srpski turisti su i među najbrojnijima u Crnoj Gori. Još kad bi se na to dodao broj onih koji letuju kod svojih prijatelja ili u svojim kućama, broj bi bio mnogo veći.

U Crnoj Gori, za razliku od Hrvatske, do sada nije bilo nekih napada na Srbe. Bar ne na nacionalnoj osnovi. Ni fizičkih ni verbalnih. Ipak, mnogi nisu sigurni da će to tako ostati i sada. Situacija je više nego usijana, pa se sumnja da bi hladan Jadran, sa svim svojim lepotama, teško uspeo to da ugasi. Pojedinci u Srbiji već razmišljaju da li će morati da skidaju tablice ukoliko odu u Crnu Goru na letovanje. Hoće li se naći neki pojedinac koji će im uništiti odmor. Na sreću, takvih je sigurno malo, ali... Nekad je i jedan dovoljan. Naročito što smo "braća".

Neće ni granice doveka biti zatvorene. Sigurno je da će turisti iz Srbije biti potrebni Crnoj Gori. Baš kao što im treba srpska pšenica. I Srbima treba Crna Gora. Tamo idu da rade sezonske poslove.