Z. Ćorović | 22. decembar 2019. 20:45 |

EMOCIJE, one najbolje i najlepše koje su ga krasile tokom vrhunske igračke karijere, izbijaju i sada na sve strane. Dejan Stanković kao da je dobio krila, leti od sreće od kada je u subotu postao novi trener Crvene zvezde. U stvari, kako on kaže, njegove Crvene zvezde.





- Ja gorim, kao vulkan sam, jedva čekam da sve počne - ne krije oduševljenje Stanković. - Uzbuđen sam, volim izazove, ne bežim od odgovornosti. Biće teško, svaki posao na ovom svetu je težak. Zamislite koju ja imam privilegiju i koliko sam počastvovan što mi se ukazala prilika da vodim moju Crvenu zvezdu. Moram da zahvalim ljudima u klubu. To su bili sati priče, do detalja je sve objašnjeno i sa njihove i sa moje strane. Očekivanja, želje, ekipa...





OKUPLjANjE 9. JANUARA FUDBALERI Crvene zvezde okupiće se kod novog trenera Stankovća 9. januara. - Neka se lepo odmore, biće rada. Plan je da prvi deo priprema obavimo na Kipru. Tamo će svi dobiti šansu, jer kasnije idemo u Antaliju, na završni deo priprema sa ekipom na koju ću računati u prolećnom delu.

Deki je uzbuđen i pre svega presrećan što će sve ono što je do sada radio u fudbalu, a uradio je mnogo, moći da prenese u klub koji najviše voli.





- Mene je uvek "radila" ta emocija, pogotovo kada sam igrao u Zvezdi i imao želju da odigram prvu utakmicu, da dam prvi gol, pa da nosim desetku, pa da postignem gol u meču s Partizanom. Ti snovi su se polako ostvarivali jedan za drugim. Sve se brzo izdešavalo, da budem u Zvezdi, pa da odem iz Zvezde. Imao sam utisak kao da me je poslala u jednu misiju koja je trajala 22 godine, s namerom da me vrati jednog dana. I to je danas. Kao veliki zvezdaš, čitav ovaj doživljaj je bio, što se kaže, pred suze. Ima jedna rečenica bata Cveleta (Vladimira Cvetkovića) od pre 25 godina, kad nam je jednom prilikom držao sastanak. Rekao je tada: "Zvezda je onolika koliko si o njoj mislio da je velika pre nego što si došao u nju." A ja znam DNK Crvene zvezde. Ona je šampion, uvek ide na pobedu i nikad neće odustati. To će biti i moja vodilja.





Bio je spreman da povuče ovaj veliki potez, iako je imao druge planove, jer nije očekivao da će ovako brzo stići poziv sa "Marakane".





- Imao sam lep ugovor sa Interom, vodio sam računa o svim mlađim kategorijama, napravio program, skauting... Pre mesec i po nije bilo reči o tome da bih mogao da budem trener Crvene zvezde. Kada se pojavila ta mogućnost, želeo sam da dođem spreman, sa svojom idejom, vizijama, zahtevima... Mislim na igru, svoj stručni štab, na to da ljudi u Zvezdi znaju šta će imati u narednom periodu. Naravno, onda je bilo na njima da odluče o tome da li to odgovara radu i sistemu kluba. Kada su se te dve stvari spojile, imaćemo zajedničku energiju i naravno da ćemo zajedno ići u svaku pobedu.





Ponovo je zahvalio prethodniku Vladi Milojeviću na svemu što je uradio i na tome što mu je ostavio utabanu stazu kojom može da krene u nove izazove. Svestan je velikih očekivanja, ogromnog pritiska...





- U Zvezdi je uvek teško, a kad nije bilo tako? Ogroman smo mi klub, ali znam šta treba da se radi, znam i kako. Igrao sam u velikim klubovima, navikao sam da se nosim sa pritiskom, borio sam se za titule, za trofeje, uspeo sam da ih osvojim 25 u karijeri. Znam šta treba da se radi i kako svlačionica treba da funkcioniše da bi se trofej osvojio. Možda nemam trenerskog, tehničkog iskustva, ali sam ga kroz karijeru stekao radeći sa najboljim trenerima. Nisam igrao kriket, nego fudbal. Nikad se neću pravdati u Zvezdi za neiskustvo, želim da me svi gledaju i ocenjuju kao da sam 10 godina trener prvog tima.







Predstavio je svoj stručni štab, u koji ima ogromno poverenje.





- Uspeo sam da ga okupim u kratkom periodu. Spojio nespojivo. Čine ga fenomenalni ljudi i veliki profesionalci. Tu će biti Miloš Milojević, momak koji dolazi iz Švedske, gde je napravio fenomenalan rezultat. Ekipu Mjelbija iz treće lige je odveo u prvu, radeći sam, osamnaest sati dnevno, bez stručnog štaba. Upoznao sam ga na predavanjima za PRO licencu, a bio je kod nas u Interu na usavršavanju desetak dana. Nebojša Milošević je čovek koji je u pet navrata bio na klupi Crvene zvezde, poznaje je u dušu i biće mi od velike koristi. I naravno, legenda, bivši kapiten, neko ko je podizao trofeje i zna kako se osvajaju - Nenad Milijaš. Sklop mladih i ambicioznih ljudi, gladnih uspeha i dokazivanja.





Ima ideju i plan kako će pod njegovom palicom igrati ekipa.





- Crvena zvezda nema defanzivan fudbal, ona "ne zna" da igra tako. Ona je ta koja treba da dominira, ali pametno. Uvek mora da bude agresivna, da ne da protivniku da diše. Verujte mi da ću na tome najviše raditi. Na kraju bih poslao poruku navijačima: budite uz nas, verujte u nas, a mi ćemo se kao lavovi boriti.





PODRŠKA PORODICE NAJBITNIJA

VELIKU podršku da se vrati u Zvezdu, Stanković je dobio od svojih najbližih.