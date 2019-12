B. ANTIĆ | 21. decembar 2019. 08:30 | Komentara: 0

KAO šlag na tortu i uvertira za praznike, već 49. put na stranice našeg lista krajem decembra stiže ugledna anketa "Kapiteni biraju fudbalera godine". Skoro pola veka duga tradicija se nastavlja i "Novosti" će ponovo u jedinstvenom izboru proglasiti pobednike u dve pojedinačne konkurencije, i idealne timove Superlige i reprezentacije Srbije.

Posebno uzbudljivo bi trebalo da bude u trci za prvu zvezdu srpskog fudbala, namenjenu našem najuspešnijem igraču u 2019, bez obzira na to gde igra. Branilac trona je fantastični golgeter Fulama Aleksandar Mitrović, udarna igla engleskog drugoligaša, ali i "orlova". Čak 11 puta je bio ove godine strelac za nacionalni tim i tako stigao do "kote 34", samo četiri koraka do rekordera Stjepana Bobeka (38).

Glavni izazivač je Dušan Tadić, šampion iz 2016, koji bi da se vrati na vrh posle dve sezone i drugi put ponese pehar "Novosti". Kapiten Ajaksa je pravio darmar u odbranama velikana evropskog fudbala, Reala i Juventusa, standardno dobar je bio u reprezentaciji, i ima jake adute za prvo mesto. Šansu ima i Luka Jović, koji je bio maestralan u prvom delu sezone, ali "minus" mu je loš učinak otkako je prešao u Real. Iz prikrajka priliku vrebaju Nikola Milenković, Aleksandar Kolarov, Luka Milivojević, Filip Kostić...



Trostruki osvajač Nemanja Matić je dolaskom menadžera Ole Gunara Solskjera izgubio status prvotimca Mančester junajteda, pa su mu samim tim pale akcije. Kako stvari stoje, rekorder Nemanja Vidić, sa šest trofeja, neće skoro biti ugrožen.

Na domaćem terenu, sasvim je izvesno, senzacionalni prvak iz 2018, Aleksa Vukanović, moraće da siđe sa prestola, budući da u Crvenoj zvezdi nije prikazao sve što je radio u Napretku. Među saigračima ima ozbiljne kandidate da ga naslede na mestu najboljeg fudbalera srpske lige, a to su Marko Marin, Milan Borjan, Miloš Degenek, El Fardu Ben... I Partizan ima adute u likovima kao što su Strahinja Pavlović, koji je prodat Monaku za deset miliona evra, Bibrasu Nathu, Umaru Sadiku... Ko zna, možda će da se ponovi i prošla godina, kada su "večiti" ostali kratkih rukava, a za iznenađenje bi u 2019. mogli da se pobrinu Nenad Lukić (TSC), Marko Docić, Luka Stojanović ili Slobodan Tedić iz Čukaričkog, Igor Jovanović (Napredak), Nikola Petković (Javor)...

Odluku o svim pitanjima doneće, kao i svaki put od 1971, kapiteni 16 superligaša. Od sutra, u svakom broju ćemo objavljivati glasove po dvojice lidera ekipa, a kulminacija će biti 30. decembra, kada ćemo objaviti imena laureata.

NAPOMENA: U slučaju istog broja poena, u konkurenciji za fudbalera godine i prvu zvezdu, pobednik je igrač koji je više puta svrstan u tim godine ili reprezentaciju.



POSLE KRALjA - VEZNI I ŠPICEVI

TITULA najboljeg fudbalera Superlige već više od dve decenije je rezervisana samo za vezne igrače i špiceve. Poslednji pobednik van te dve linije tima bio je Ivica Kralj, nekadašnji golman Partizana, koji je bio broj jedan u anketi 1997. godine.

Čuvari mreže trijumfovali su još dvaput, Enver Marić (Velež) 1973. i Zoran Simović (Hajduk Split) 1983.





"ENGLEZI" DOMINIRAJU 12 GODINA

TROFEJ prve zvezde srpskog fudbala, koji se dodeljuje od 1996, najčešće je išao u ruke igrača koji su nastupali u Engleskoj, 12 puta, i to u poslednjih 12 godina.

"Španci" su pobeđivali u pet slučajeva, "Italijani" tri puta, "Holanđani" dvaput, a jednom je pehar otputovao u Rusiju, zahvaljujući Nemanji Vidiću, tada članu moskovskog Spartaka.





FUDBALER GODINE

1971. Stepanović (OFK Beograd) 13

1972. Bajević (Velež) 10

1973. Marić (Velež) 12

1974. Katalinski (Željezničar) 16

1975. Buljan (Hajduk) 14

1976. Hadžiabdić (Velež) 8

1977. Stojković (Partizan) 8

1978. Halilhodžić (Velež) 8

1979. Sušić (Sarajevo) 16

1980. Petrović (C. zvezda) 15

1981. Petrović (C. zvezda) 16

1982. Gudelj (Hajduk) 18

1983. Simović (Hajduk) 16

1984. Šestić (C. zvezda) 13

1985. Slišković (Hajduk) 13

1986. Tuce (Velež) 9

1987. Vokri (Partizan) 7

1988. Stojković (C. zvezda) 9

1989. Stojković (C. zvezda) 11

1990. Prosinečki (C. zvezda) 12

1991. Savićević (C. zvezda) 13

1992. Mijatović (Partizan) 16

1993. Ivić (C. zvezda) 7

1994. Pantelić (Vojvodina) 7

1995. Ćirić (Partizan) 9

1996. Ćirić (Partizan) 5

1997. Kralj (Partizan) 7

1998. Tomić (Partizan) 6

1999. Kežman (Partizan) 15

2000. Ilić (Partizan) 6

2001. Bogdanović (Sartid) 5

2002. Vukić (Partizan) 6

2003. Žigić (C. zvezda) 4

2004. Pantelić (C. zvezda) 4

2005. Žigić (C. zvezda) 14

2006. Milovanović (C. zvezda) 3

2007. Jovetić (Partizan) 6

2008. Moreira (Partizan) 6

2009. Lekić (C. zvezda) 3

2010. Ilić (Partizan) 5

2011. Marković (Partizan) 5

2012. Marković (Partizan) 6

2013. Jojić (Partizan) 7

2014. Škuletić (Partizan) 8

2015. Katai (C. zvezda) 7

2016. Katai (C. zvezda) 6

2017. Boaći (C. zvezda) 6

2018. Vukanović (Napredak) 4

PRVA ZVEZDA

1996. Mijatović (Real) 10

1997. Mijatović (Real) 12

1998. Mijatović (Real) 18

1999. Mihajlović (Lacio) 13

2000. Kežman (PSV) 10

2001. Kežman (PSV) 9

2002. Kovačević (Sosijedad) 8

2003. Stanković (Lacio) 8

2004. Stanković (Inter) 7

2005. Vidić (Spartak M.) 6

2006. Žigić (Rasing) 4

2007. Vidić (M. junajted) 6

2008. Vidić (M. junajted) 5

2009. Vidić (M. junajted) 6

2010. Vidić (M. junajted) 14

2011. Vidić (M. junajted) 13

2012. Ivanović (Čelsi) 11

2013. Ivanović (Čelsi) 7

2014. Matić (Čelsi) 14

2015. Matić (Čelsi) 12

2016. Tadić (Sautempton) 9

2017. Matić (M. junajted) 13

2018. Mitrović (Fulam) 6





TIM SUPERLIGE 2018.

Milan Borjan (C. zvezda) 9 glasova - Filip Stojković (C. zvezda) 7, Nemanja R. Miletić (Partizan) 7, Vujadin Savić/Miloš Degenek (C. zvezda) po 6, Miroslav Bogosavac (Čukarički) 9 - Nikola Drinčić (Radnički) 6, Dušan Jovančić (C. zvezda) 9, Nenad Krstičić (C. zvezda) 9, Marko Marin (C. zvezda)/Danilo Pantić/Marko Janković (Partizan) po 5 - El Fardu Ben (C. zvezda) 7, Aleksa Vukanović (Napredak) 12.





REPREZENTACIJA 2018.

Vladimir Stojković (Partizan) 9 - Antonio Rukavina (Astana) 9, Branislav Ivanović (Zenit) 8, Nikola Milenković (Fiorentina) 14, Aleksandar Kolarov (Roma) 16 - Nemanja Matić (M. junajted) 16, Luka Milivojević (K. Palas) 10, Dušan Tadić (Ajaks) 15, Adem Ljajić (Bešiktaš) 8 - Aleksandar Mitrović (Fulam) 16, Luka Jović (Ajntraht) 8.