U PORODICI Darka Lazića se, prema pisanju domaćih medija, odvija prava drama, budući da njegova majka Branka i verenica Marina Gagić nisu u dobrim odnosima.

Marina Gagić navodno, svuda prati Darka, te sina Alekseja, koji ima pet meseci, ostavlja svekrvi na čuvanje, piše magazin "Star".





- Marina stalno prati Darka, čak i ako ne krene s njim, ume da se na brzinu spremi, ostavi bebu kod Branke na čuvanje i provoza se kako bi proverila da li je pevač tamo gde joj je i rekao da će biti i s kim je u društvu. U poslednje vreme baš preteruje, pa joj je nedavno Branka to zamerila - izjavio izvor.

Majka je prvo Darku skrenula pažnju da ima još jedno unuče od drugog sina i da nije u redu da se Marina toliko oslanja na nju. Darko je to preneo svojoj dragoj, a onda je ona ušla u žešći sukob sa svekrvom.

- Branka nije mogla da veruje kako joj se Marina obratila, pa joj je u jednom trenutku rekla: "Ako ti ne valja kod nas, slobodno se spakuj i idi kod svoje majke. Ne znam da li bi njoj tako mogla da ostavljaš bebu kako bi ti išla da proveravaš Darka! Ja volim mog Alekseja, on je babino sunce, ali je on mali da bi ti svako veče čuvala Darka, umesto da budeš s detetom. Dete u naručje, pa idi izigravaj detektiva". Bila je baš ljuta, čak je i Darku prenela da joj se snajka breca i da bi i on trebalo da joj objasni neke stvari - tvrdi izvor ovog lista.