Budućnost je u poslednje tri utakmice doživela poraz od Igokee (104:100 posle dva produžetka) u ABA ligi, pa je u Evrokupu jedva savladala Slask (94:88) i onda se mučila protiv Širokog Brijega u regionalnom takmičenju (92:86). Zbog toga su odlučili da reaguju čelnici kluba.

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Prema informacijama koje je preneo portal "RTCG" predsednik kluba Dragan Bokan je odmah posle utakmice sa timom iz Bosne i Hercegovine došao do svlačionice i tada je dao uslovnu podršku treneru Andreju Žakelju i poručio mu da ekipa mora da igra bolje ili će da bude posledica.

"U košarkaškim krugovima se već neko vreme pominje da bi sledeći trener mogao da bude Marko Barać, ali je Žakelj na maratonskoj sednici Upravnog odbora dobio poverenje da nastavi rad i za sada je 'pretekao'", stoji u tekstu.

U istom tom tekstu stoji i da su dvojica igrača na posebnom udaru zbog loših igara.

"Trener je za sada "pretekao", ali su dvojica igrača "na ledu". Džeri Butsijel je ponašanjem i igrama istrošio sve kredite i kod uprave i kod stručnog štaba i na njega se više ne računa i traži se način za raskid saradnje.

Ako u tome ne uspeju, naći će se u koži Judoke Azubikea koji je veći deo sezone 2024/25 proveo na stolici pored klupe. Rado bi se rastali i sa Jogijem Ferelom, ali je pitanje koliko je to izvodljivo. Amerikanac sa crnogorskim pasošem teško da bilo gde može da dobije ove uslove", dodaje se u tekstu.

Takođe se navodi i da je Ferel propustio prethodne tri utakmice u ABA ligi i igrao mečeve u Evrokupu, pa se pojavila sumnja da je samo hteo da preskoči utakmice u ABA ligi i obaveze reprezentacije. Navode i da Budućnost na tržištu traži plejmejkera i centra, kao i krilnog centra koji je odavno u planovima.