”POKRENULI SU NAJVEĆU KAMPANJU PROTIV KINE” Vučić otkrio: Sečete granu na kojoj sedite

LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja javnosti pomenuo i aktuelnu situaciju u Srbiji koja se tiče ekonomske situacije, ali i hapšenja i zastrašivanja naroda.

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- Tu Evropa prati sve, Norvežani prate sve, samo mi to nećemo da gledamo. Znate li zašto su danas uhapšeni ljudi? Vrednost predmeta nikakva, služi da vam utera strah u kosti. Rekli biste milijarde u pitanju. Rešili su bukvalno sve da unište. Prvo su hapsili i najavljivali hapšenje Jorgovanke Tabaković. Onda su najavili kako su počeli da hapse privrednike. Vujka i Bošnjaka. Znate zašto? Njihov čovek iz Fiskalnog saveta kaže 10.000 manje zaposlenih, koga briga. Jeste čuli da je neko zbog jednog dokumenta hapšen, kao što su Vujko i Bošnjak? Rekli su da su radili bez građevinske dozvole. Oni su bili preventivno privedeni, jer je nekome trebalo da pravi spektakl - rekao je on.

Aleksandar Vučić oštro je kritikovao one koji osporavaju Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Kine, poručujući da bi prekid ili narušavanje ekonomskih odnosa sa Pekingom naneo ogromnu štetu srpskoj privredi i građanima.

- Pokrenuli su najveću kampanju protiv Kine. Molim vas nemojte to da radite - sečete granu na kojoj sedite. Strašnu ste štetu naneli sa objavama oko borskog rudnika. Hoćete narodu da obezbedite da ima tri puta skuplju robu? - navodi Vučić.

Vučić je reagovao i na argument da Srbija ima veliki trgovinski deficit sa Kinom, odnosno da mnogo više robe uvozi nego što izvozi.

- Pa mi imamo strašan deficit sa Kinom, mi sve uvozimo iz Kine, a vrlo malo izvozimo. Je l' to razlog onda da, kao i Trampu, kao i svima drugima, ili da recimo Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora prekinu trgovinu s nama? O čemu vi ljudi pričate? Hoćete narodu da obezbedite da ima tri puta skuplju robu nego onu koju dobija iz Kine, koja je tri puta jeftinija? - upitao je Vučić.

Ukazao je i na značaj kineskog tržišta za srpske proizvode, posebno med, rakiju i vino, ocenjujući da bi narušavanje trgovinskih odnosa ugrozilo mogućnosti domaćih proizvođača.

- Hoćete da sprečite i ono malo tržište što smo uspeli da obezbedimo za naš med, za našu rakiju, za naše vino, i koje se širi, i koje će nam u budućnosti biti jedini spas? Da bukvalno sve srušite, zato što ništa o državi ne znate. Zato sam govorio sve vreme da država nije igračka - rekao je on.