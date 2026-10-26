"NEKA SE SVE DOBRE NADE NARODA SRBIJE OSTVARE": Zelenski čestitao pobedu Studentskoj listi

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski čestitao je Studentskoj listi na pobedi i ocenio da je to novo poglavlje u istoriji Srbije i njenog naroda.

Foto: Ian Davidson / SOPA Images/Sipa Press/Profimedia

- Želimo Srbiji uspeh, istinski razvoj i srdačne odnose sa evropskom zajednicom - napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

On je zahvalio Srbiji na poštovanju ukrajinskog naroda, države i nezavisnosti, ističući da Ukrajina pozdravlja zajednička dostignuća koja jačaju društva i ljudima pružaju više mogućnosti.

There have been changes in Serbia – a victory of the Student List @studentblokade. And this is clearly a new chapter in the history of the country and its people. We wish Serbia success, real development, and warm relations with the European community. We in Ukraine thank Serbia for respecting our people, our state, and our independence. And we always celebrate our shared achievements – everything that strengthens our societies and gives people more opportunities. We are ready to continue expanding our cooperation, and may all the good hopes of the people of Serbia come true! — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 26, 2026

- Spremni smo da nastavimo da širimo našu saradnju i neka se sve dobre nade naroda Srbije ostvare - poručio je Zelenski.

Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 8.077 obrađenih biračkih mesta po kojima je Studentska lista dobila 2.211.400 glasova, odnosno 52,54 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.653.868 glasova, odnosno 39,29 odsto glasova.

Vіdbulisь zmіni u Serbії – peremoga Studentsьkogo spisku @studentblokade, і ce očevidno nova storіnka іstorії kraїni ta narodu. Bažaєmo Serbії uspіhіv, realьnogo rozvitku і teplih vіdnosin іz єvropeйsьkoю spіlьnotoю. Mi v Ukraїnі dяkuєmo Serbії za povagu do našogo narodu ta deržavi, našoї nezaležnostі. І zavždi radієmo našim spіlьnim rezulьtatam – usьomu, щo zmіcnює našі suspіlьstva ta dodaє lюdяm možlivosteй. Gotovі й nadalі zbіlьšuvati našu spіvpracю, і haй usі dobrі nadії lюdeй u Serbії budutь realіzovanі! — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 26, 2026

Lista "Ivica Dačić-Faktor stabilnosti" osvojila je 91.673 glasova, odnosno 2,18 odsto.

Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova.

