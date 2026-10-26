Svet

"NEKA SE SVE DOBRE NADE NARODA SRBIJE OSTVARE": Zelenski čestitao pobedu Studentskoj listi

Танјуг

26. 10. 2026. u 19:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski čestitao je Studentskoj listi na pobedi i ocenio da je to novo poglavlje u istoriji Srbije i njenog naroda.

НЕКА СЕ СВЕ ДОБРЕ НАДЕ НАРОДА СРБИЈЕ ОСТВАРЕ: Зеленски честитао победу Студентској листи

Foto: Ian Davidson / SOPA Images/Sipa Press/Profimedia

- Želimo Srbiji uspeh, istinski razvoj i srdačne odnose sa evropskom zajednicom - napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

On je zahvalio Srbiji na poštovanju ukrajinskog naroda, države i nezavisnosti, ističući da Ukrajina pozdravlja zajednička dostignuća koja jačaju društva i ljudima pružaju više mogućnosti.

- Spremni smo da nastavimo da širimo našu saradnju i neka se sve dobre nade naroda Srbije ostvare - poručio je Zelenski.

Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 8.077 obrađenih biračkih mesta po kojima je Studentska lista dobila 2.211.400 glasova, odnosno 52,54 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.653.868 glasova, odnosno 39,29 odsto glasova. 

Lista "Ivica Dačić-Faktor stabilnosti" osvojila je 91.673 glasova, odnosno 2,18 odsto.

Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova.

Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.211.957 birača, odnosno 68,78 odsto.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE EKSPONIRA SE U JAVNOSTI: Ova je sestra Verice Rakočević - sličnost je neverovatna (Foto)

NE EKSPONIRA SE U JAVNOSTI: Ova je sestra Verice Rakočević - sličnost je neverovatna (Foto)