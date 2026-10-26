"NEKA SE SVE DOBRE NADE NARODA SRBIJE OSTVARE": Zelenski čestitao pobedu Studentskoj listi
Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski čestitao je Studentskoj listi na pobedi i ocenio da je to novo poglavlje u istoriji Srbije i njenog naroda.
- Želimo Srbiji uspeh, istinski razvoj i srdačne odnose sa evropskom zajednicom - napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.
On je zahvalio Srbiji na poštovanju ukrajinskog naroda, države i nezavisnosti, ističući da Ukrajina pozdravlja zajednička dostignuća koja jačaju društva i ljudima pružaju više mogućnosti.
- Spremni smo da nastavimo da širimo našu saradnju i neka se sve dobre nade naroda Srbije ostvare - poručio je Zelenski.
Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 8.077 obrađenih biračkih mesta po kojima je Studentska lista dobila 2.211.400 glasova, odnosno 52,54 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.653.868 glasova, odnosno 39,29 odsto glasova.
Lista "Ivica Dačić-Faktor stabilnosti" osvojila je 91.673 glasova, odnosno 2,18 odsto.
Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova.
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