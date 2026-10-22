Politika

TROBOJKA SE PONOSNO VIJORI: Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Pazaru

В.Н.

22. 10. 2026. u 18:18

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VELIČANSTVENI prizori iz Novog Pazara.

ТРОБОЈКА СЕ ПОНОСНО ВИЈОРИ: Скуп листе ”Александар Вучић - Уједињена Србија” у Новом Пазару

Foto: Printskrin

Narod se okupio u znak podrške Aleksandru Vučiću i listi čiji je nosilac.

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