BRUS DOBIJA NOVI VODOVOD: Vučić najavio radove do kraja godine
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će do kraja godine početi da se radi sistem za vodosnabdevanje Brusa "Vignjište".
Vučić je, obraćajući se građanima pre obilaska preduzeća za organsku proizvodnju voća "Čolići plus" d.o.o. u mestu Graševci u okolini Brusa, u okviru posete Rasinskom okrugu, rekao da će vodovod "Vignjište", koji je oko 2,5 miliona evra, veoma brzo krenuti da se radi, do kraja ove godine.
Kazao je da je razgovarano i sa jednim potencijalnim investitorom za fabriku koju bi trebalo podići na granici između Brusa i Aleksandrovca, koja bi zaposlila više od 100 ljudi i značila i jednoj i drugoj opštini i seoskim područjima koji gravitiraju ka tom delu.
- Mislim da to do maja sledeće godine možemo da završimo i očekujem da tu bude zaposleno između 150 i 200 ljudi. I ono što mi je takođe važno, pričali smo o projektu Vračar, ljudi će sad da misle da je to nešto na beogradskoj opštini, ali nije, to je ovde u Brusu i reč je o centru, odmaralištu, letovalištu, kako god hoćete, za to je potrebno šest miliona evra. I to ćemo početi u drugoj polovini sledeće godine. Do tada završavamo svu dokumentaciju i sve drugo i to je ono što možemo da uradimo, plus trotoar u Brzeću - rekao je predsednik Vučić.
(Tanjug)
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