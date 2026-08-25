BRUS DOBIJA NOVI VODOVOD: Vučić najavio radove do kraja godine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će do kraja godine početi da se radi sistem za vodosnabdevanje Brusa "Vignjište".

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bg

Vučić je, obraćajući se građanima pre obilaska preduzeća za organsku proizvodnju voća "Čolići plus" d.o.o. u mestu Graševci u okolini Brusa, u okviru posete Rasinskom okrugu, rekao da će vodovod "Vignjište", koji je oko 2,5 miliona evra, veoma brzo krenuti da se radi, do kraja ove godine.

Kazao je da je razgovarano i sa jednim potencijalnim investitorom za fabriku koju bi trebalo podići na granici između Brusa i Aleksandrovca, koja bi zaposlila više od 100 ljudi i značila i jednoj i drugoj opštini i seoskim područjima koji gravitiraju ka tom delu.

- Mislim da to do maja sledeće godine možemo da završimo i očekujem da tu bude zaposleno između 150 i 200 ljudi. I ono što mi je takođe važno, pričali smo o projektu Vračar, ljudi će sad da misle da je to nešto na beogradskoj opštini, ali nije, to je ovde u Brusu i reč je o centru, odmaralištu, letovalištu, kako god hoćete, za to je potrebno šest miliona evra. I to ćemo početi u drugoj polovini sledeće godine. Do tada završavamo svu dokumentaciju i sve drugo i to je ono što možemo da uradimo, plus trotoar u Brzeću - rekao je predsednik Vučić.

(Tanjug)