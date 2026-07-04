Politika

ŠAMARČINA ZA USTAŠKI PIR: Povampireni rasizam na ulicama Zagreba, Brisel opet ćuti

В.Н.

04. 07. 2026. u 13:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Divljanje "domoljuba" koje je ponizio Ronaldo.

ШАМАРЧИНА ЗА УСТАШКИ ПИР: Повампирени расизам на улицама Загреба, Брисел опет ћути

Foto: Printskrin

"Kockasti" su se ponovo zaigrali, a divljanje "domoljuba" i ustaški krvavi repertoar prekinuo je teškom šamarčinom Kristijano Ronaldo.

Na zagrebačkom glavnom Trgu bana Jelačića u Zagrebu preksinoć su odjekivali ustaški pokliči i pesme u kojima se preti Srbima i Srbiji. Uzvike strogo zakonom kažnjivog pozdrava Ante Pavelića - "Za dom spremni", i podizanje desne ruke u znak podrške nacizmu Adolfa Hitlera, masa je ludovala pripremajući se za fudbalski meč u Torontu između Hrvatske i Portugala. Na platou su bili i stari hrvatski prijatelji - Šiptari sa svojim obeležjima. 

Zagrevanje je išlo uz reke alkohola i ustaške pesme Marka Perkovića Tompsona. A da sve bude po uhodanom scenariju budno su sve pratili i "političari" iz Domovinskog pokreta čiji je jedini program da se zatre srpstvo.

I dok su "vatreni" očekivali pobedu i na ovom Svetskom prvenstvu, usledio je hladan šamar od Ronalda i ekipe. Tako je prekinut muljatorski niz iz banana države. Decenijama su prolazili kroz iglene uši i stizali do završnice Mundijala. I tada su na scenu stupale ustaške horde i divljanje po tribinama, praćene povicima protiv Srba i Srbije. I to nikada nije bilo sankcionisano. Sada ih je Ronaldo izbrisao za sva vremena, a možda će i evropejci iz Brisela, takođe, kazniti. Ali, teško, oni iz EU su slepi da povampireni nacizam u Hrvatskoj.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VIZIJE O PROPASTI ZAPADA I NJIHOVA JAVA: Feminizacija i samoubilačka empatija kao presuda
Politika

0 0

VIZIJE O PROPASTI ZAPADA I NJIHOVA JAVA: Feminizacija i samoubilačka empatija kao presuda

NE dešava se često da neki tekst i knjiga već u prvim danima posle objavljivanja izazovu toliko mnogo polarizovanih reakcija kao esej „Velika feminizacija“ Helen Endrus i knjiga profesora Gada Saada Samoubilačka empatija: Umiremo da bi bili fini, objavljena 12. maja. Ovo dvoje američkih autora prepoznaju obrise, odavno najavljivane, propasti Zapada i nude povezane, provokativne odgovore na pitanje – zašto sada

04. 07. 2026. u 13:16

Politika
Tenis
Fudbal
STRATEŠKO PARTNERSTVO ALTA BANKE, Air Serbia i Visa: Kartica sa dodatnim benefitima za klijente

STRATEŠKO PARTNERSTVO ALTA BANKE, Air Serbia i Visa: Kartica sa dodatnim benefitima za klijente