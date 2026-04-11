DŽONSON TAJNO POSETIO POLOŽAJE UKRAJINSKE VOJSKE: Boravio na položajima u blizini važnog uporišta
Bivši premijer Velike Britanije Boris Džonson tajno je posetio položaje ukrajinske vojske na zaporoškom pravcu, o čemu je pisao u autorskom tekstu za list Dejli mejl.
Prema navodima iz teksta, Džonson je boravio na položajima 65. brigade ukrajinske vojske u blizini Guljajpolja.
U autorskom osvrtu kritikovao je Zapad zbog, kako je ocenio, nedovoljne pomoći Ukrajini i pozvao na isporuku većih količina oružja dugog dometa Kijevu.
Tokom posete Džonson je snimao i materijal za dokumentarni film koji će kasnije biti prikazan na britanskom televizijskom kanalu "kanal 5", a datum emitovanja za sada nije saopšten.
(Sputnjik)
