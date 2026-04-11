UBICA - VOZAČ HITNE POMOĆI Horor otkriće u Italiji: Prevozio bolesnike sanitetom i ubijao ih tokom transporta

LUKA Spada (27) iz Meldole, Forli-Čezena, uhapšen je u okviru istrage koju je sprovelo Javno tužulaštvo Forlija, o smrti izvesnog broja starijih osoba, a u roku od nekoliko meseci, tokom, ili ubrzo nakon prevoza kolima hitne pomoći.

Spada je bio radnik Crveng krsta, kasnije suspendovan, i vozač vozila hitne pomoći, a optužnica ga tereti da je počinilac teškog ubistva žene starosti 85 godina, koje se dogodilo tokom medicinskog transporta 25. novembra 2025. godine. Crveni krst je spreman da sarađuje sa istragom, s obziorm da je vozać već bio supendovan, kao mera predostrožnosti, i nije bio više na dužnosti od prvih dana nakon početka istrage.

Istraga je počela posle prijave jedne porodice da sumnja u prirodnu smrt njenog člana, potom su bila prijavljena još četiri sumnjiva slučaja i na kraju se ispostavilo da je pet slučajeva osoba koje su preminule u kolima hitne pomoći. Spadu tereti optužnica da je izvršio „ubistvo sa predumišljajem upotrebom smrtonosnih supstanci“, a u prvom slučaju takva sumnja je i dokazana zahvaljući rezultatu obdukcije.