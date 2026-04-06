CRNO NEBO NAD BEOGRADOM (VIDEO)
ŠESTOG aprila 1941. godine Beograd je probuđen zvukom sirena i bombardovanjem koje je zauvek promenilo njegovu istoriju.
U razaranju nije nestajala samo infrastruktura, već i kulturno nasleđe, simbolično oličeno u uništenju Narodne biblioteke Srbije.
Ovaj datum danas posmatramo ne samo kao istorijsku činjenicu, već i kao deo šire priče o stradanju kroz 20. vek. Da li se ponavlja istorija ili način na koji je pamtimo, pokazaće vreme koje je pred nama.
