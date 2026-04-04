NA BLOKADERSKOJ LISTI EKIPA HAOSA I NASILJA: Razotkriveno s kim će blokaderi pred birače

IZBORNA lista koja pokušava da se "proda" kao autentični studentski pokret verovatno je delovala kao hladan tuš za sve koji su poverovali u tu priču

Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ/ bs

Blokaderi su svoju tzv. studentsku listu čuvali kao da je reč o mitskom biću - svi su čuli da postoji, ali je gotovo niko nije video. Kandidati su se krili kao najstrože čuvana tajna. Paradoks je što im se dogodilo da ozbiljne zamerke zbog tajnovitosti dobijaju čak i iz sopstvenih redova.

Srbija do sada nije iskusila logiku po kojoj neko traži izbore i podršku na njima a uporno krije ko učestvuje na njima i sa kakvim programom. Ipak, imena su isplivala i to 176 kandidata za poslaničko mesto, ali niko još se ne usuđuje da potvrdi njihovu autentičnost. S obzirom na to da se na spisku koji kruži društvenim mrežama nalaze i ličnosti koje su "prvoborci" blokaderskog pokreta, prilično je izvesno da je sve razotkriveno. Od svežih i novih lica nema ni traga, već je na površinu isplivala ista ekipa haosa i politike. Ovo je sve osim studentske liste, jer na njoj dominiraju stari aktivisti, opozicionari i ostali koje je javnost dobro upoznala kao pobornike nasilja.

Izborna lista koja pokušava da se "proda" kao autentični studentski pokret verovatno je delovala kao hladan tuš za sve koji su poverovali u tu priču. Umesto svežine, energije i ideja, na tzv. studentskoj listi nalaze se već viđeni akteri protesta, ljudi koji su umesto dijaloga nudili isključivo radikalizaciju i pritisak, ili primitivno "dinstanje, kako je to nazivao blokader Jovo Bakić, inače i jedan od kandidata na tzv. studentskoj listi.

Foto: Printskrin/X/ Aleksandar Vasilic Vladan Đokić



Prvo mesto na listi zauzeo je očekivano rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić. Reč je o čoveku koji je pružio svu logističku pomoć da se blokadama razori visoko obrazovnaje i čija politička ambicija raste iz dana u dan. Na drugom mestu je Jasmina Paunović, od aprila 2025. penzionisana tužiteljka. Pažnju privlači i ime Zlatka Kokanovića, više puta hapšenog blokadera zbog organizovanja nasilnih protesta. FOTO: Arhiva novosti Jasmina Paunović





Foto: Printskrin Zlatko Kokanović



Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir ovakva lista predstavlja "školski primer političkog besmisla i očajničkog pokušaja da se pod isti koš strpaju potpuno nespojivi likovi".

- To samo dodatno urušava ionako poljuljano poverenje građana. Na prvi pogled je jasno da je reč o opasnom eksperimentu gde se energija nezadovoljstva zloupotrebljava zarad promocije pojedinaca kojima je jedini zajednički imenitelj želja za prečicom do moći. Sa jedne strane imamo Đokića i slične koji, pod plaštom studentskog aktivizma, nude samo destrukciju i jeftin populizam bez ikakvog ozbiljnog plana šta raditi dan posle, dok Kokanović i radikalni aktivisti svojim delovanjem direktno degradiraju pojam demokratske borbe, svodeći je na pokušaje urušavanja institucija i ulične nemire - ocenio je Lisica.

On smatra da je posebno porazno videti kako se neke osobe, poput Lompara, koriste kao svojevrsni "nacionalni štit".

- Taj štit treba da pruži legitimitet suštinski nekonzistentnoj grupi, čime se samo dodatno devalvira akademska reč u političkom blatu. Ipak, vrhunac cinizma jeste recikliranje onih bezličnih i odavno izlizanih političara koji već decenijama parazitski opstaju na sceni, menjajući dresove i čekajući svaku priliku da ponovo zasednu u fotelje. Ta simbioza agresivnih rušitelja koji nemaju šta da ponude i starih struktura koje nemaju nikakav kredibilitet, stvara mučnu sliku političke ponude koja je unapred osuđena na propast, jer građanima umesto rešenja nudi samo već viđeni haos i dobro poznata lica koja su nas već jednom razočarala - zaključio je Lisica.

(Kurir)