Ko je opozicija u Srbiji?

U Srbiji se može postaviti pitanje ko je i šta je opozicija trenutnoj vlasti?

Foto: N. Skenderija

Ako knjiški posmatramo i razmatramo pitanje opozicije u višepartijskim demokratskim evropskim državama lako je odgovoriti.

Evropske države , bilo republike ili ustavne monarhije, imaju izuzetno razvijen višepartijski sistem. U takvim evropskim državama uglavnom se smatra, što je i ispravno, da su opozicija, političke partije koje trenutno ne učestvuju na vlasti na nekom od nivoa organizacionog uređenja države. Partije u opoziciji u evropskim zemljama imaju svoje programe i svoje viđenja vođenja organizacionih jedinica (opština, grad, pokrajina, kanton ili Parlament) zavisno od države do države.

Te partije imaju drugačije viđenje u odnosu na vlast i vladajuće stranke ili u određenim segmentima ili je to viđenje potpuno drugačije...Poznato je da postoje u evropskim državama veliki brojevi registrovanih političkih partija ali samo mali broj njih uspeva da participira u vlasti smenjujući jedni druge, pojedinačno ili u koalicijama, na demokratskim izborima.

Svim opozicionim partijama u evropskim državama zajedničko je da u svojim programima ne dovode u pitanje teritorijalni integritet svoje države.

A kakva je trenutno politička situacija u Srbiji posmatrajući je sa ovog aspekta?



Od dolaska SNS na vlast, sa svojim koalicionim partnerima, prošlo je više od dvanaest godina. Ovaj ne mali broj godina bio je dovoljan da se stvore desetine i desetine novih opzicionih stranaka, pokreta, udruženja i slično. U opoziciju vlasti u Srbiji uključili su se na desetine vladinih udruženja i raznih fondacija, skoro svih finansiranih iz stranih izvora sa jednim jedinim ciljem. Školski primer je i organizacija USAID, koju je na velika zvona primila bivša vlast da nam pomogne u razvoju našeg društva, a koju je , gle čuda, američka administracija, pošto je ona njihova tvorevina, proletos zabranila i prosto razmontirala gde god da se ona nalazila.

Teško je i nemoguće navoditi sve političke partije, pokrete, udruženja, nevladine organizacije, razne fondacije, mnoge nezavisne "misleće intelektualce", medije, koji su sve opozicija sadašnjoj vlasti.

Spektar delovanja svih ovih navedenih subjekata je apsolutno širok i prodro je u sve pore društvenog života, od čak udžbenika za osnovnu školu pa na dalje...

Nekakva kulminacija sveg ovog delovanja protiv vlasti je ispoljena zadnjih par godina , a posebno zadnjih godinu dana. Ova kulminacija i haranga na vlast, koja je eskalirala zadnjih godinu dana imala je po vlast i dobrih strana , jer su mnogi i mnoge organizacije morali da se otkriju i pokažu na svetlost dana. Većina svih ovih opozicionih subjekata neštedimice i u ogromnim iznosima, finansirana je iz inostranstva, kao na primer dve opozicione televizije N1 i NovaS, koje čak nisu ni registrovane u Srbiji.

Zadnje godine dana u ovaj vrtlog, u kome su svi protiv vlasti u Srbiji, uvučen je i jedan veliki broj studenata, čak i srednjoškolske omladine, profesora,prosvetnih radnika,kao i veliki broj poznatih javnih ličnosti nezadovoljnih nekim svojim trenutnim ličnim statusom u društvu.

Obzirom, na veliku finansijsku podršku iz inostranstva, koja se daje svekolikoj ovoj opoziciji za njihovo delovanje, jasno je da cilj nije samo rušenje sadašnje vlasti, prevashodno njenog Predsednika Aleksandra Vučića, već kompletno urušavanje Srbije kao države. Naime , Srbiju treba na svaki način usporiti u svom evidentnom, velikom ekonomskom napretku, postaviti pitanje i njenih sadašnjih granica i teritorijalne organizovanosti.

Dati autonomiju određenim oblastima u Srbiji, po nalogu stranih mentora, priznati 14% okupirane teritorije Srbije to jest KIMa kao nezavisnu državu, uvesti bezpogovorne sankcije Ruskoj federaciji, doneti u Skupštini Srbije Rezoluciju o tome da je u Srebrenici počinjen genocid i još mnogo toga što vodi u rastakanje države Srbije.

Ovo sve navedeno dovoljno je da pokaže fundamentalnu razliku između političkih partija u Evropi i naše raznorodne opozicije svih boja i oblika...

Daleko od toga da je Aleksandar Vučić Srbija, daleko od toga da je ova vlast Srbija, oni se samo bore za samostalnu i jaku Srbiju, a Srbiju čine njeni građani i njena celokupna teritorija, a to neće moći niko i nikada da dovede više u pitanje...