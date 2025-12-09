VUČIĆ NAJAVIO OTVARANJE DVE NOVE FABRIKE: Sutra uveče sastanak sa Fon der Lajen i Koštom, a nakon toga direktno idem u Niš
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je danas da će u sredu imati važan sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i sa predsednikom Evropskog Saveta Antonijom Koštom, nakon čega, kako kaže, ide u Niš, gde će otvoriti dve nove fabrike.
- Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju sa Ursulom, ona organizuje večeru, i Antonio Košta i ja bićemo njeni gosti, da to tako definišemo. Dan nakon toga, ili odmah nakon toga, vraćam se, ali ne u Beograd, već u Niš, na jugoistoku Srbije. I nakon toga imaćemo dva velika otvaranja - jedne italijanske i jedne austrijske fabrike u Nišu, to su Ariston i Palfinger - kazao je Vučić.
On je to rekao na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju", koji se održava na Forumu BELTALKS u organizaciji GLOBSEC-a.
- Istovremeno ćemo otvoriti i druge važne stvari: neke logističke centre, proširenja i širenja naučno-tehnoloških parkova, i najavićemo nove investicije postojećih kompanija, postojećih fabrika u Nišu, uglavnom evropskih, što je za nas važno - rekao je Vučić.
(Tanjug)
Preporučujemo
VUČIĆ RAZGOVARAO SA BABIŠOM: Čestitao mu na imenovanju za premijera Češke
09. 12. 2025. u 11:52
VUČIĆ U SREDU UVEČE U BRISELU: Ide na svečanu večeru, ovo je velika čast za Srbiju
08. 12. 2025. u 14:23
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)