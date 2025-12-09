Politika

VUČIĆ NAJAVIO OTVARANJE DVE NOVE FABRIKE: Sutra uveče sastanak sa Fon der Lajen i Koštom, a nakon toga direktno idem u Niš

В. Н.

09. 12. 2025. u 13:55

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je danas da će u sredu imati važan sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i sa predsednikom Evropskog Saveta Antonijom Koštom, nakon čega, kako kaže, ide u Niš, gde će otvoriti dve nove fabrike.

FOTO: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

- Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju sa Ursulom, ona organizuje večeru, i Antonio Košta i ja bićemo njeni gosti, da to tako definišemo. Dan nakon toga, ili odmah nakon toga, vraćam se, ali ne u Beograd, već u Niš, na jugoistoku Srbije. I nakon toga imaćemo dva velika otvaranja - jedne italijanske i jedne austrijske fabrike u Nišu, to su Ariston i Palfinger - kazao je Vučić.

On je to rekao na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju", koji se održava na Forumu BELTALKS u organizaciji GLOBSEC-a.

- Istovremeno ćemo otvoriti i druge važne stvari: neke logističke centre, proširenja i širenja naučno-tehnoloških parkova, i najavićemo nove investicije postojećih kompanija, postojećih fabrika u Nišu, uglavnom evropskih, što je za nas važno - rekao je Vučić.

(Tanjug)

