MAJIĆ OPET PETLJA SA ZLOČINCIMA: Blokaderski sudija pustio Nezira Mehmetaja
BLOKADERSKI sudija Miodrag Majić ponovi pušta zločince na slobodu.
Sudija Majić jedan je od članova sudskog veća koje je osuđenog ratnog zločinca Nezira Mehmetaja, praktično pustilo da pobegne.
Sudsko veće, čiji je Majić član, ukinulo je presudu Mehmetaju i ceo slučaj vratilo na ponovno suđenje, a umesto pritvora Mehmetaju je naložilo da se svakog prvog meseca javlja u policijsku stanicu.
Mehmetaju je juče bilo zakazano suđenje, ali se on očekivano nije pojavio. A nije se ni javljao po meri koju mu je odredio Majić. Nestao je - zapravo otišao pravo na KiM, čim je pušten.
