Politika

MAJIĆ OPET PETLJA SA ZLOČINCIMA: Blokaderski sudija pustio Nezira Mehmetaja

В. Н.

09. 12. 2025. u 12:02

BLOKADERSKI sudija Miodrag Majić ponovi pušta zločince na slobodu.

Foto: printskrin

Sudija Majić jedan je od članova sudskog veća koje je osuđenog ratnog zločinca Nezira Mehmetaja, praktično pustilo da pobegne.

Sudsko veće, čiji je Majić član, ukinulo je presudu Mehmetaju i ceo slučaj vratilo na ponovno suđenje, a umesto pritvora Mehmetaju je naložilo da se svakog prvog meseca javlja u policijsku stanicu.

Mehmetaju je juče bilo zakazano suđenje, ali se on očekivano nije pojavio. A nije se ni javljao po meri koju mu je odredio Majić. Nestao je - zapravo otišao pravo na KiM, čim je pušten.

