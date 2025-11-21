PISANJEM NEISTINA ŠTETITE SRBIJI Vučić: Johan Vadepul nije neprijatelj Srbije, ne želi da idemo u rat protiv Rusije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na TV Informer da pisanjem loše o stranim državnicima nanosi se šteta državi Srbiji.

Foto: Informer

- Sećate se vaše kampanje koju ste vodili protiv Analene Berbok. Ništa o njoj lepo ne mislim, ali to da nju poredite sa nacistima, to je toliko besmisleno i štetno za Srbiju. To je bio deo narativa jedne druge velike sile da treba da se unosi uznemirenje i to su naše novine oberučke prihvatile - rekao je Vučić i dodao:

- Danas su neke novine napale Johana Vadepula, mislim u Novostima. Kažu, on želi da idemo u rat protiv Rusije. To nije istina. Ja ću da preživim kada o meni. Johan Vadepul je moj drug, prijatelj već 15 godina. Imao sam odličan razgovor sa njim. Pogrešili su na nekoj televiziji i rekli "o čemu bi drugo pričali nego o naoružavanju Ukrajine". Ma to nismo spomenuli. S Makronom to nije bila tema.

Predsednik je zaključio da pisanjem neistina o stranim državnicima štetimo samo Srbiji.

- Johan Vadepul nije neprijatelj Srbije - rekao je VUčić.