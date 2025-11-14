Politika

E, MOJA EVROPO! DA LI SE OVAKO BORI PROTIV FAŠIZMA?! Oštro reagovanje lidera SNS Vučevića na skandaloznu odluku suda u Splitu!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 11. 2025. u 17:00

PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom skandalozne odluke suda u Splitu, gde su devetorica osumnjičenih za napade na Srbe pušteni iz pritvora.

Е, МОЈА ЕВРОПО! ДА ЛИ СЕ ОВАКО БОРИ ПРОТИВ ФАШИЗМА?! Оштро реаговање лидера СНС Вучевића на скандалозну одлуку суда у Сплиту!

Foto printskrin Pink TV

-Dobili bi veće kazne da su prešli ulicu na crveno. E, moja Evropo. Da li se tako bori protiv fašizma?!- oglasio se Vučević na Iksu.

(Dnevnik.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost