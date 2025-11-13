Politika

"NE ZNAM ZA KOGA OVO RADIMO!" Procurila poruka Ane Mihajlovski - potpuni haos u redovima blokadera (VIDEO)

V.N.

13. 11. 2025. u 18:30

U JAVNOST je procurila glasovna poruka poznate blokaderke Ane Mihajlovski, koja se nalazi u prvim redovima gotovo svake blokade i protesta.

НЕ ЗНАМ ЗА КОГА ОВО РАДИМО! Процурила порука Ане Михајловски - потпуни хаос у редовима блокадера (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Jutjub

Njena poruka jasno pokazuje duboki haos, razočaranje i međusobne sukobe u redovima onih koji već mesecima pokušavaju da destabilizuju Srbiju.

- Ja ne znam više za koga ovo radimo. Mi krčimo put ološima, opet niko normalan, niko pristojan neće da preuzme ovu žabokrečinu. Sa svim strana, kad pogledas, imaš NVO koji uzimaju pare, Nova S i N1, samo ih interesuje opozicija, tamo kriminalci... Nemam gde da se okrenem da vidim neko svetlo na kraju tunela - izjavila je blokaderka Mihajlovski.

Podsetimo, "internet aktivistkinja", blokaderka i bivša voditeljka Ana Mihajlovski koja mesecima na svojim nalozima na društvenim mrežama podržava nasilje, sada ga je direktno izvršila i to prema detetu sa smetnjama u razvoju!

Mihajlovski je objavila snimak majke koja za ruku drži svoje dete i maše okupljenim blokaderima ispred Skupštine na strani na kojoj se nalaze šatori, u delu poznatijem kao "Ćacilend".

(Informer)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MASOVNI HAKERSKI NAPAD NA SAJT NOVOSTI: Već tri dana pokušavaju da nam obore sajt! Žele da nas ugase jer im smeta istina
Politika

0 7

MASOVNI HAKERSKI NAPAD NA SAJT "NOVOSTI": Već tri dana pokušavaju da nam obore sajt! Žele da nas ugase jer im smeta istina

SAJT "Novosti" je već puna 72 sata pod masovnim hakerskim napadima koji traju bukvalno tokom čitavog dana i noći. U pitanju su sinhronizovani napadi u vidu generisanja lažnih poseta koje, navodno, dolaze iz drugih zemalja sveta. Cilj ovakvih napada je gašenje našeg portala s obzirom na to da se radi o dvadesetčetvoročasovnim napadima.

13. 11. 2025. u 16:48

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija