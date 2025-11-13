"NE ZNAM ZA KOGA OVO RADIMO!" Procurila poruka Ane Mihajlovski - potpuni haos u redovima blokadera (VIDEO)
U JAVNOST je procurila glasovna poruka poznate blokaderke Ane Mihajlovski, koja se nalazi u prvim redovima gotovo svake blokade i protesta.
Njena poruka jasno pokazuje duboki haos, razočaranje i međusobne sukobe u redovima onih koji već mesecima pokušavaju da destabilizuju Srbiju.
- Ja ne znam više za koga ovo radimo. Mi krčimo put ološima, opet niko normalan, niko pristojan neće da preuzme ovu žabokrečinu. Sa svim strana, kad pogledas, imaš NVO koji uzimaju pare, Nova S i N1, samo ih interesuje opozicija, tamo kriminalci... Nemam gde da se okrenem da vidim neko svetlo na kraju tunela - izjavila je blokaderka Mihajlovski.
Podsetimo, "internet aktivistkinja", blokaderka i bivša voditeljka Ana Mihajlovski koja mesecima na svojim nalozima na društvenim mrežama podržava nasilje, sada ga je direktno izvršila i to prema detetu sa smetnjama u razvoju!
Mihajlovski je objavila snimak majke koja za ruku drži svoje dete i maše okupljenim blokaderima ispred Skupštine na strani na kojoj se nalaze šatori, u delu poznatijem kao "Ćacilend".
(Informer)
