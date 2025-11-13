MASOVNI HAKERSKI NAPAD NA SAJT "NOVOSTI": Već tri dana pokušavaju da nam obore sajt! Žele da nas ugase jer im smeta istina

SAJT "Novosti" je već puna 72 sata pod masovnim hakerskim napadima koji traju bukvalno tokom čitavog dana i noći. U pitanju su sinhronizovani napadi u vidu generisanja lažnih poseta koje, navodno, dolaze iz drugih zemalja sveta. Cilj ovakvih napada je gašenje našeg portala s obzirom na to da se radi o dvadesetčetvoročasovnim napadima.

Foto Shutterstock

Naime, već danima hakeri nam šalju lažnu posetu maskirajući je pomoću VPN alata sa namerom da prikažu da ona dolazi iz Kine. Simptomatično je to što je baš ova zemlja izabrana kao mesto odakle navodno dolazi lažna poseta, s obzirom na to da su "Novosti" decenijama kredibilan izvor i u toj zemlji, te da imamo i stvarnih poseta koje dolaze upravo iz Kine. Dakle, organizatori ove prljave kampanje pokušali su da zamaskiraju svoje prave namere, vodeći se time da lažni saobraćaj neće biti primećen. Cilj ovog malicioznog poteza je samo jedan - gušenje istine.

Nekome je, po svemu sudeći, zasmetala istina i to što je portal "Novosti" među nekolicinom medija u Srbiji koji iznose činjenice, te slobodno i bez ustezanja kritikuju angažman svih aktera u društveno-plitičkom životu u Srbiji, regionu ali i svetu. Smeta im, očigledno, što su "Novosti" već decenijama stub koji neguje srpsku tradiciju, poštuje istoriju i ostaje uvek na strani naroda i očuvanja srpske države.

Na ovakve zaključke dovodi nas i činjenica da ovo nije jedini način kojim se koriste oni kojima ne odgovara slobodno novinarstvo u Srbiji i kojima se ne dopada kada novinari imaju kritičko mišljenje koje iznose javno.

Podsetićemo na veliki broj SLAPP tužbi upućenih našoj redakciji, novinarima i urednicima. Podsetićemo na krivične prijave koje dobijaju naši urednici samo zato što bi neko da nam zabrani da izražavamo naše mišljenje, a poštujući etičke norme koje propisuju zakoni i kodeksi.

Ukazujemo i na činjenicu da različiti takozvani fektčekeri vrše pritisak na naš portal, jer im neretko smeta kada iznesemo činjenice vezane za Jasenovac, ili pak južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju. Podsetićemo i na činjenicu da su zločini počinjeni nad Srbima, Jevrejima i Romima u logoru Jasenovac, ali i patnje dece u logorima u Sisku i Jastrebarskom u vreme NDH, za "Gugl" i društvene mreže sadržaji su koji se kose sa njihovom politikom. Tu "politiku" su iskusile i "Novosti" kada su nam post vezan za stradanje, naročito dece u NDH, praćen autentičnim istorijskim fotografijama, uklonili okrakterisavši ga "pornografijom"!

Napadi na našu medijsku kuću usledili su i kada su nam hakeri preuzeli instagram-stranicu, tviter-nalog, ugasili "Tik-tok". A ovoga puta otišli su korak dalje... Ovakav napad predstavlja vrhunac hibridnog rata i vrhunac kampanje u pokušaju gušenja istine.

Zbog toga imamo dužnost i obavezu da se ovim tekstom javno obratimo čitaocima našeg portala, te pošaljemo poruku da nećemo odustati! Imamo poruku i za sve one koji bi da nas ućutkaju i usudićemo se da ovom prilikom citiramo velikog Njegoša i reči: Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, alʼ zube polomi.