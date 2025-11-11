Politika

"MSP NIJE RASPISAO KONKURS ZA ĆACIJE" Kozarev: Kamo sreće da ih je više, treba čuvati zemlju i narod od takvih kao što je Borko Stefanović

В.Н.

11. 11. 2025. u 12:10

GENERALNI sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev odgovorio je Borku Stefanoviću.

МСП НИЈЕ РАСПИСАО КОНКУРС ЗА ЋАЦИЈЕ Козарев: Камо среће да их је више, треба чувати земљу и народ од таквих као што је Борко Стефановић

Foto: Printskrin Hepi TV

- Nije MSP raspisao konkurs za ćacije, mada, kamo sreće da nam ih je više, treba čuvati zemlju i narod od takvih kao što je Borko Stefanović, koji su se već "dokazali" kad su, nažalost, imali priliku. 

Ovo je poziv da se jave svi zainteresovani da rade za svoju državu na jačanju njene pozicije u svetu. Mesta nisu unapred popunjena kao kad su se Borko i njegovi autošovinisti raspoređivali, a neće ni ugroziti one "skrajnute" kako on kaže, što je izgleda blokaderski eufemizam za "one koji mu inače redovno slikaju i šalju poverljive podatke." Mada bi trebalo. Njih je sigurno i dalje više nego ćacija i u MSP i širom administracije i revnosno pomažu Borku u petokolonaškoj sabotaži.

Toliko o "Vučićevoj SNS diktaturi", u kojoj nijednom unutrašnjem neprijatelju Srbije ne samo da ne fali dlaka sa glave, nego neretko ni plaćena državna pozicija. Ali, to je već tema za neke druge i nadležnije organe. Za razliku od Borka i njegovih, koji bi streljali sve koji su van njihovog puta izdaje i otvorenog služenja neprijateljima, predsednik Vučić, ministar Đurić i SNS dosledno i dobronamerno svima daju šansu. Ona nosi privilegije, ali i odgovornost. Privilegija je biti vojnik svog naroda i države na usijanom geopolitičkom frontu, a odgovornost doneti Srbiji bolje sutra od Borkovog juče.

Verujem da će nam u tome pomoći i neki novi klinci, ali i pritajeni i zaista nepravedno skrajnuti iskusniji borci, svojim znanjima, veštinama, i  patriotizmom.

I gde boljeg trenutka za poziv u zajedničku borbu za jaču poziciju Srbije u svetu nego današnjeg praznika koji nas podseća da kad se borimo za slobodu i pravdu kao narod možemo sve. Borko i njegovi to ni ne razumeju. U tome je ključna razlika.

Srećna nam pobeda u Prvom svetskom ratu i sve buduće, diplomatske i druge. Živela Srbija! - poručio je Kozarev.

