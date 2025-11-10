BRNABIĆ NAKON SASTANKA SA ZELENSKIM: "Ukrajina čvrsto poštuje teritorijalni integritet Srbije" (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić govorila je za medije nakon sastanaka sa predsednikom Skuštine Ruslanom Stefančukom, premijerkom Julijom Sviridenko, kao i ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim.

TANJUG/ Narodna skupština Repulike Srbije/ Peđa Vučković

Istakla je da joj je drago što je prihvatila poziv od strane predsednika Skupštine Ukrajine Ruslana Stefandžuka.

- Pre svega moram da kažem da sam ja u posetu Ukrajini došla na poziv predsednika Skupštine parlamenta Ukrajine, Ruslana Stefandžuka. Ova poseta je dogovorena već dugi niz meseci. Tražili smo međusobno prihvatljive datume, tako da je to bio ovaj datum. Drago mi je što sam mogla da prihvatim poziv, oni su insistirali već neko vreme na poseti. Imamo prilično dobru, solidnu, parlamentarnu saradnju.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije je formirana parlamentarna grupa prijateljstva sa Ukrajinom. U ukrajinskoj skupštini, odnosno ukrajinskoj Radi, formirana je parlamentarna grupa prijateljstva sa Srbijom. Oni imaju stalne kontakte, stalnu komunikaciju, ali ono što je nama bila osnovna tema na svim sastancima, to su evropske integracije. Evropske integracije Srbije, evropske integracije Ukrajine, i kako zajedno možemo da radimo na ubrzavanju evropskih integracija naše dve zemlje.

Saopštila je da su ministarstva obe zemlje završile sa pregovorima i da uskoro možemo da očekujemo potpisivanje memoranduma o razumevanju između Ukrajine i Srbije.

- Ono što je takođe dobro je što su Ministarstva za evropske integracije Ukrajine i Srbije završila pregovore i usaglasila memorandum o razumevanju koji treba da se potpiše, o podršci u evropskim integracijama. Posebno podršci od strane Srbije, tehničkoj stručnoj podršci Ukrajini u tim evropskim integracijama i to je ono što je, rekla bih, strateški prioritet Ukrajine i Srbije. To je apsolutno bila najvažnija tema na svim sastancima.

Pored sastanka sa predsednikom Skupštine, održani su sastanci i sa predsednicom Vlade Ukrajine, kao i sa predsednikom Vladimirom Zelenskim.

- Velika čast je ukazana, ne samo Narodnoj skupštini, već čitavoj Srbiji, time što su, kao što ste videli, obezbedili da imamo sastanke ne samo sa predsednikom Skupštine Ukrajine, već i sa predsednicom Vlade Ukrajine i sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim. Razgovarali takođe, i velika zahvalnost upućena Srbiji na svoj humanitarnoj pomoći koju je Srbija uputila i moja velika zahvalnost još jednom želim to da poručim i našem narodu i građanima, velika zahvalnost na tome što Ukrajina u potpunosti priznaje i poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije i naravno Kosovo i Metohiju kao autonomnu pokrajinu u sastavu Republike Srbije. Bez obzira na sve pritiske, oni ne odustaju od tog stava i to je nešto što mi cenimo. Zbog toga mi je uvek zadovoljstvo da idem u zemlje koje imaju takav nepokolebljiv stav oko priznavanja teritorijalnog integriteta naše zemlje. Ima mnogo stvari koje treba da radimo u budućnosti i verujem da ćemo nastaviti, ali sa tim fokusom na evropske integracije i sve ono što smo dogovarali.

Na pitanje da li možemo da očekujemo posetu visokih zvaničnika Ukrajine, rekla je da je već uručen poziv Stefančuku da učestvuje na predstojećoj konferenciji.

- Mi ćemo imati 8. i 9. decembra veliku konferenciju u Beogradu. Ja sam gospodinu Stefančuku uručila poziv da dođe i učestvuje jednom od panela na konferenciji. Tako da se nadam da ćemo uskoro imati i uzajamnu posetu. Mislim da bu to bilo dobro, ali prioritet je potpisivanje memoranduma o razumevanju koji je dogovoren i koji se tiče strateškog prioriteta i Ukrajine i Srbije.