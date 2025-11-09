VUČIĆ O AMERIČKIM SANKCIJAMA: Naredna sedmica biće ključna za pronalaženje rešenja za NIS

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć kako očekuje da će već sutra, u ponedeljak, ili u utorak zatražiti izuzeće od američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Foto: Tanjug

Prema predsednikovim rečima, on očekuje da će sa Rusima i još nekima koje će ruska strana pronaći poslati pismo OFAK-u za izuzeće.

- Očekujem, to je vest - da u ponedeljak ili utorak, zajednički sa Rusima i sa još nekima koje će ruska strana da pronađe da pošaljemo pismo OFAK-u, američkoj vladi i da očekujemo od njih odgovor da li prihvataju u periodu od mesec, dva ili tri, da nas izuzmu sankcija, jer se vidi da smo krenuli da rešavamo pitanje menadžmenta, da li će biti potrebno kasnije da se rešava i pitanje vlasništva, to ostaje da se vidi u potpunosti - rekao je predsednik Vučić gostujući na RTS-u.

On je istakao da je to što su SAD odobrile izuzeće Mađarske od sankcija na uvoz nafte i gasa iz Rusije, dodatna sigurnost za Srbiju.

- To znači da ćemo mi morati da transferišemo gas preko Srbije do Mađarske i da Amerikanci neće dozvoliti zastoj, što je dobra vest - potvrdio je Vučić.

Kako je još najavio, naredne nedelje, verovatno u sredu, dan pre ili posle, imaće važan razgovor u Parizu sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, a takođe je komentarisao i izjavu portparolke ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove.

- Najlakše mi je da na njenu nepristojnost odgovorim na isti način, ali to nikada neću da uradim. Nisam imao lak razgovor sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom iz mnogo razloga, o čemu neću da govorim. Dakle, mi smo prijateljske zemlje - naglasio je predsednik.

Takođe je ukazao na to da je Zaharova govorila o naoružavanju, a da se ništa novo nije dogodilo.

- Ljudi moraju da znaju. I ja pričam o tome da sam još pre pet godina pregovarao sa Evropljanima, jer sam video da se sve kreće u pravcu naoružavanja i niko me nije slušao kada sam o tome govorio. I tada sam rekao: "Hajde ljudi da se dogovorimo da vi kupite sve što mi proizvedemo, da se dogovorimo kako to ide, da mi imamo ugovore sigurne na 10-20 godina, da ja skinem tu muku i sa sebe, i sa svog naroda, i sa svojih fabrika i sa svega". Tada nije bilo ni rata u Ukrajini, nije bilo ničega. A kada je krenuo rat u Ukrajini, Srbija se mučila i tada sam u Moskvi dobio spisak zemalja koje su prenosile u Ukrajinu ono što Srbija njima isporuči - otkrio je Vučić.

Kako je dodao, tada su očigledno hteli da kažu da ne možemo da izvozimo ni u jednu zemlju Evropske unije i nikome u Evropu, čak ni u regionu, pošto je problem i kada Bosni i Hercegovini dajemo barut.

- A nama je potrebno da dajemo barut. Voleo bih da rade ljudi u Konjicu i u Goraždu. Reč je o Bošnjacima najviše, ali naravno i o malom broju Hrvata i Srba koji tamo rade. Uglavnom, ja želim da ti ljudi rade, ali nevezano za to. Oni nama daju kapisle. Mi bez tih kapisla ne možemo da proizvedemo neke od najvažnijih strateških proizvoda u našoj zemlji - naglasio je srpski lider.

Podsetio je da je pre dva dana sam bio najoštrije kritikovan i od strane evropske komesarke za proširenje Marte Kos što je bio i u Moskvi i u Pekingu.

- Nemojte da se ljutite, dragi prijatelji. Vi na Istoku i vi na Zapadu. Po ređenju sam Srbin, ali ne mislim da je to važno. Mislim da najvažnije to što sam predsednik građana Srbije, svih. Predsednik sam ove zemlje. Moja dužnost je da vodim računa o interesima Srbije i vodiću računa o interesima Srbije. Trudim se da prema svima budem korektan. Trudim se da prema svima budem prijatelj - zaključio je predsednik Aleksandar Vučić.

(Informer)