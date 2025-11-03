VREĐALI MRDIĆA, PSOVALI MU MAJKU: ZLF napao narodnog poslanika koji štrajkuje glađu (VIDEO)

IZ ZELENO - levog fronta (ZLF) napali su narodnog poslanika Uglješu Mrdića, koji štrajkuje glađu zahtevajući pravdu za žrtve tragedije u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

Mrdić traži transparentnu istragu, kao i efikasniji rad tužilaštva i sudstva, a oni su ga napali, vređali i psovali mu majku.

Podsetimo, Mrdić je 31. oktobra počeo štrajk glađu, tražeći od tužilaštva da uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastruktura železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića.

Protiv njih je, kako je naveo, nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.