VREĐALI MRDIĆA, PSOVALI MU MAJKU: ZLF napao narodnog poslanika koji štrajkuje glađu (VIDEO)

В. Н.

03. 11. 2025. u 10:42

IZ ZELENO - levog fronta (ZLF) napali su narodnog poslanika Uglješu Mrdića, koji štrajkuje glađu zahtevajući pravdu za žrtve tragedije u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

Mrdić traži transparentnu istragu, kao i efikasniji rad tužilaštva i sudstva, a oni su ga napali, vređali i psovali mu majku.

Podsetimo, Mrdić je 31. oktobra počeo štrajk glađu, tražeći od tužilaštva da uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastruktura železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića.

Protiv njih je, kako je naveo, nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.

