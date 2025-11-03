ĆIRILICA OD VEČERAS NA TV PRVA: Gost predsednik Srbije Aleksandar Vučić
JEDNA od najpopularnijih i najgledanijih političkih emisija u Srbiji, Ćirilica, večeras će biti emitovana na Prvoj televiziji.
Ovaj prepoznatljivi politički tok šou koji već blizu 20 godina uređuje i vodi Milomir Marić, nastaviće svoj život terminu kao i do sada, ponedeljkom u 21:00.
Specijalni gost kolege Marića u večerašnjoj emisiji na Prvoj biće predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
