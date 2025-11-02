NEKI SPOLJA POKUŠAVAJU NEZAVISNOST I SLOBODU DA NAM UGROZE Vučić: Postalo podrazumevajuće da su blokaderi upucali Milana Bogdanovića

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za TV Pink posle napada blokadera na Ćacilend.

Foto printskrin TV Pink

Kaže da je postalo podrazumevajuće i da nije više vest da su blokaderi upucali Milana Bogdanovića.

- Ponekad to ide u mnogim slobodarskim zemljama gde neki spolja pokušavaju da tu nezavisnost i slobodu ugroze - navodi on.