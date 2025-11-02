BIĆE TO ČUDESNO: Vučić obišao gradilište Nacionalnog stadiona (FOTO/VIDEO)

Obraćanje predsednika

- Kao što vidite ogromni su pomaci. Ovo levo je zapadna tribina, desna istočna, iza vas severna tribina.. Prosto mnogo truda i rada je uloženo. Mnogo znanja. Samo šipova 2448, ukupno će biti 120 000 kubika betona. Pogledajte armature koliko ima.Nikada nisam video toliko armature.ljudi rade 20 sati dnevno u dve smene, 2 puta po 10 sati. Ukupno imamo 5000 radnika ovde na sajtu EKSPA, na pruzi koja spaja aerodrom sa gradom Beogradom i sa EKSPO i OBrenovcem i ovde na nacionalnom stadijumu. Stanovi idu za nijansu brže od roka, EKSPO za nijansu rekao bih za neki dan sporije ali nadoknadićemo. Sve je u roku da se kaže, jedino kasnimo sa stadionom i to ubrazavamo i nadamo se da ćemo završiti sve do 28. februara 2027 godine da biu nam objekat bio pripremljen za neke od događaja, a što se fudbalskih utakmica tiče od septembra 2027. Tu trava koja se postavlja, da li će biti hibridna ili samo veštačka, to treba fudbalski stručnjaci da donesu odluku. Što nam daje šansu da organizujemo najveće utakmice na kontinentu i u svetu. u međuvremenu moramo za Evropsko prvenstvo mladih da podignemo nove stadione. Vidim na tribinama u Novom Sadu i Subotici da transparenti stoje "Novi Sad čeka stadion", "Subotica čeka stadion". Ljudi traže nove standarde, vole fudbal, vole sport,, tržae da uživaju, da ne kisnu. Verujem da će Srbija imati snage za to. Čitav grad se novi gradi i verujem da ćemo biti dobri domaćini najvažnije svetske manifestacije 2027 godine.

- Moj posao kao predsednika Srbije nije uvek lak. Potrebno je istpeti to da ste Adolf Hitler, kako me je predstavio vaš medij Junajted Grupe. Potrebno je istrpeti da ste nepomenik, da ste ubica, to da ste kriminalac, da vam je cela porodica kriminalna. Potrebno je istrpeti da ste narkodiler iz Jovanjice a onda kada vaš novinar kaže da je to laž onda ćutite o tome šta ste 3 godine lagali. Ja sam samo običan čovek od krvi i mesa. Ništa više od toga. I sve vreme sam se trudio da istrpim, da nikad ne odgovorim na ružan, nepristojan ili nevaspitan način. Čak i kad ste me provocirali, stvaljajući mikrofon bukvalno i telefon u usta, trudio sam se da tako nešto ne učinim. Bez obzira što nikakvih fizičkih prepreka nije bilo. Trudio sam se da sve vreme budem predsednik svim građanima čvrsto držući svoja politička uverenja. Jer ako nemate ideju, ideologiju, ,svoj plan i program, onda ste jedno veliko ništa. Ja imam svoju ideju koju zastupam, ideje za koje se borim i nikada od njih neću odustati. Uprkos svemu tome i uvredama da san nenadležna institucija, na kraju se pokazalo da sam jedina nadležna institucija, baš ja kao predsednik Republike, a trpeo sam tu vrstu uvreda od blokadera od početka do raznih drugih neistina. Neistina o tome kako mi nekako premlaćujemo i maltretiramo a na kraju smo videli da su tučeni samo oni koji su se njima suprostavljali, i da su na kraju upucani samo oni koji su mirno stajali a drugačije su mislili od njih - odgovorio je novinaru N1.

Istakao je i da je izvinjenje bilo potpuno iskreno.

- Moje izvinjenje je bilo potpuno iskreno, ne da se nekome dodvorim ili zato što je neko pomislio da sam uplašen. Moje izvinjenje se pojavilo kao rezultat moje potrebe da utičem na promene atmosfere u društvu. Da pokušam da kažem da nisam najsrećeniji zbog svake izgovorene reči. Jer sam morao da se još snažnije suždražavam od svake reakcije. Jel stvarno mislite da postoji neki razlog zašto bi studenti u Banjaluci štrajkovali protiv mene? Nešto sam im loše učinio? Ako nisam dobro, sasvim sigurno nisam nešto loše. Kao što recimo studenti u istočnom Sarajevu nisu želeli da štrajkuju. Dakle hoću samo da vam kažem postoje iracionalne stvari na koje sam ja ponekad emotivno reagovoa i kada pričate o uvredama, vi ste bili nosilac uvreda najvećim delom.

FOTO: Novosti

Govorio je i o knjizi o obojenoj revoluciju

- Bez emocija, na udžbenički način, da bi neki studenti i đaci u budućnosti mogli da imaju jednu od najpopularnih knjiga, bestselera, da vide kao što sam rekao pre 6-7 meseci kako se pobeđuje obojena revolucija. Kao što je sada i vama jasno da smo pobedili obojenu revoluciju što je važna vest za Srbiju. Uveren sam da se ljudi okreću radu i da sve veći broj ljudi to razume, ali moram da kažem ja sam veoma ponosan na to kako smo juče obeležili mirno i dostojanstveno taj dan tuge, nesreće i tragedije koja je pogodila ovu zemlju.

Govorio je o jučerašnjem parastosu.

- Rekao bih, bez obzira na sve političke razlike, jedinstvu i u miru, srećan sam što je tako ispalo. Neki su išli u crkvu, neki su tri puta po 16 minuta držali minut ćutanja što nije baš naš običaj, ali je to neki njihov, i ja nemam ništa protiv toga. Sve u skladu sa zakonom, neometajući nikoga. To su vredni rezultati. Ja se ne borim za to da mi veruje onaj koji ne želi, ja se ne borim ni za čiju ljubav. Borim se za poštovanje, rast i napredak Srbije. Znate, možete da me volite ili ne volite, ovaj grad koji se ovde podiže, u koji ćete vi da dolazite češće nego ja, i vi uživate u tome a ne ja, nećete nikada da promenite istoriju i da promenite činjenice i da kažete da je to gradio neko od blokadera, pisaće u udžbenicima to je gradio Aleksandar Vučić sa saradnicima i prijateljima uz podršku građana Srbije.

FOTO: Novosti

- To su činjenice, za to se borim. Moja ruka je pružena, svakome ko drugačije misli. Samo nemojte meni da branite da drugačije mislim i nemojte da me primoravate i terate da ponavljam vaše reči ili da mislim šta vi mislite. U tome jeste demokratija.

Govorio je o zahtevima blokaderima.

- Nudim dijalog, nudim spremnost da odgovorim na svako pitanje. Na ono što je suština, pošto sam shvatio da je glavni zahtev isti kao pre 6 meseci, potpuno suprotan od onog što je bilo pre 12 meseci. Nadležne institucije naše zemlje u skladu sa Ustavom i Zakonom donosiće odluke o tome kada će biti izbori, ali ja želim da kažem da uvažavajući njihove zahteve da izbori budu pre vremena. Da budu pre aprila-maja 2027 godine, da ću svakako razumevajući potrebe blokadera, zahteve blokadera, značajne manjine u našoj zemlji, dakle, daćemo im izaći u susred i da će izbori biti pre roka. Kad? Odlučiće nadležne insitucije sa Ustavom RS i Zakonima RS. Tako da obavestiću vas kada tu odluku donese. Narod će na izborima pokazati za čiju i kakvu politiku želi da glasa.

Komentarisao izjavu Mile Pajić da je proterana iz Srbije.

- To je mladost. Imate svoje strane, revolucionarni zanos, želju da se što pre odgovorio ovima iz Junajted Grupe. Mladost tako reaguje. Pozove dvoje novinara koji traže negativan odgovor, pljuni Vučića, dobićeš prostor kod nas. Oni požure da istrče sa tim pre nego što razmisle, promisle. Tako donose odluke. A što se tiče Mile Pajić, video sam neku izjavu. Ruke su mi krvave su govorili, govorila je bar milion i po ljudi u ovoj zemlji. Najmanje toliko, pa niko od tih ljudi nije proteran. I niko nije proterao ni Milu Pajić. Nego je begunac zakona.Nisu oni hteli da drže transparent "Ruke su vam krvave" nego da zauzimaju državne institucije. Upotrebom nasilja, terorizma, ali dobro.. Ako vam je tako lakše da od sebe pravite žrtve, ja nemam ništa protiv. Meni je žao tih mladih ljudi, razmišljao sam sa jedne strane kakva bi poruka bila da ih pomilujem. A sa druge strane, kakva bi poruka bila za sve druge ljude da ne mogu da se bave kriminalom na način na koji su se bavili isto tako. Uvek sam imao tu vrstu dileme šta i kako. Pomažu mi svojim reakcijama, hvala im na tome.

Foto: Tanjug

Komentarisao se i o Bačulovu.

- Namerno nisam hteo da komentarišem dan ili dva. Mislim da je važno da ljudi vide sa kim imamo posla. Sa koliko neodgovornosti, neozbiljnosti, ali sa opasnim stvarima moramo da se suočavamo. Znate jel nam neko nekad rekao izvinite zbog laži o zvučnom topu? Jel nam neko rekao izvinite recimo Miodrag da nam je rekao izvinite što smo lagali u našem programu da je dečak od 16 god poginuo? Zbog čega ste zamalo izazvali smrt nekih ljudi a svakako ste zbog toga izazvali uništenje prostorija SNS u Valjevu. Jel ste rekli izvinite zbog teškog zločina koji ste počinili zamalo? I svakako brutalnog kršenja zakona. Nikada! Jel se neko izvinio što je neko rekao da je neka devojčica pretučena koja nikad nije ušla u policiju? Jel se neko izvinio za 3 godine laži o Jovanjici? Jel je neko rekao samo tu malu reč "izvini"? Meni nije teško da kažem izvinite. Mislite da sam ja srećan zbog svake izgovorene reči - naravno da nisam. Dajem srce i dušu, svu svoju energiju za ovu zemlju svakoga dana. Svakoga dana da se niko ne naljuti. Jedan sam možda od troje i petoro ljudi koje svoje dete nije odvezao na more ni na put ni na pola dana. Jer sam se borio svakoga dana u zemlji, znajući u kakvoj se krizi nalazi izazvanoj spolja. Izazvanoj radnjama neodgovornih i neozbiljnih ljudi koji su želeli da je sruše i došli smo do toga, naravno, strpljivim i trpeljivim radom da su naši brojevi najbolji u prethodne tri godine.

- Najbolje u prethodne tri godine, a njihovi koji su bili mnogo bolji pre 6 meseci su u neverovatnom padu. Ali zato je potreban ogroman rad i trud. Morate da kažite "oprostite možda smo negde pogrešili" kada pogrešite. Morate da imate snage za to, ja imam. Razmislite o tome što je vi nemate. Biće da se nešto drugo krije iza toga. Tako da, nije mi taj lik posebno interesantan. Negde mi je i njega žao, što je pomislio da je toliko važan. Žao mi je što su ljudi spremni da svoju državu tako optuže, da im nije važno sredstvo, samo cilj do kojeg će da dođu. A taj cilj bi bio kako bih ja posle toga mogao da živim. Kome bi mogao da objasnim da on bude tamo nekom u epileptičkom napadu, pa da mu pronađem otrov? Kome bi mogao da objasnim da ja to nisam uradio? Kome? Godinama sam slušao da sam ubio Olivera Ivanovića i Vladimira Cijana. Godinama sam to slušao.

Govorio je o napadu na Srbe sa KiM

- Videli ste juče ljudi, napali su ove divne dečake, mladiće sa KiM koji idu, nisu napadali pristalice Sulejmana Ugljanina, i ne treba da ih napadaju. Napali su Srbe sa KiM i njih troje četvoro u Mrčajevcima, i kažu "štitite musliju". Moj otac je Anđelko Vučić, sram vas bilo bednici jedni. Ustaše su mu oca ubili, a rođen je u selu između Svilajnca i Despotovca, selo se zove Crkvenica. Kako da razgovarate sa ljudima koji su naučili da prihvataju svaku vrstu laži Milovana Brkića i sa društvenih mreža i sa N1?

- Kako mislite da sa takvima razgovarate kad vam oni kažu "majka ti nije majka" ili "otac ti nije otac. Pa puštam: uhvatićemo ženu koju je suprug napustio, a ti mi daj razgovor u kome je kriv Andrej Vučić, kaže pominje se novac" a pominje se novac tako što Andrej kaže "nemojte da neko nekog raketira", eto tako se pominje novac. I šta sa tim? Osim što ste pokazali da je pošten čovek, sram vas bre bilo za sve što radite. Za svaku laž. Za sve što ste pravili, za svu mržnju koju ste prosipali juče. Srećom narod je bio pametan.

Rekao je da važno kako su skupovi prošli.

- I hvala svim ljudima u Novom Sadu koliko ih je bilo. Bilo je skoro 40 000 tamo u 12h kada su davali počast preminulima. Ono što je neveratno to je da je 10 do 12 000 odmah napustilo skup i nigde više nisu bili u gradu. Pratili smo to po naplatnim rampama i po svemu. To su samo ljudi koji su došli da daju počast i napustili. Ovi političari su ostali malo duže, na kraju ih je bilo na keju 15 hiljada, mnogo manje. To je veliki broj ljudi. Biće drugih skupova, pa ćemo videti kako to ide. Važnije od toga koliko je bilo ljudi je kako je prošlo. Prošlo je mirno, dostojanstveno, kao što je bilo i u Hramu Sv. Save kao i na drugim mestima i veoma sam zadovoljan zbog toga.

Foto: Tanjug

Rekao je da su se stvari promenile.

- Ono što sam govorio bezbroj puta, pitali ste me pre 3 dana, bilo je sad ili nikad. Ja sam rekao "biće ništa i nikad". Jel tako bilo? Za 1. novembar, pitali ste me svi. Jel to bio moj odogovr? Jel sam bio u pravu? Bio sam u pravu. Morate da razumete da je politika nešto više od matematike i želje zatvorenog kruga ljudi da nešto proizvedu. Postoje momentumi, politička situacija, postoji značajna promena u biračkom telu i kod građana Srbije. Stvari su se drastično promenile. Molim vas pogledajte istraživanja da bi ste razumeli politiku. Nema ništa od tog posla. Ono što sam video jeste da su mlađi blokaderi sa fakulteta razumeli politiku. I oni shvataju da su im se bili prišljamčili ne znam, ja sam to kao klinac razumevao sa 24-25-26 godina, razumeju da su im u istom bloku Manojlović, demokrate, Đilas i tako dalje, i sad se bore za svoj prostor i bore se protiv njih. Napadajući mene, oni žele da uzmu njihov prostor. To je fer politička borba. Oni znaju da su im oni suštinski takmici. Oni znaju da ne mogu da pobede mene, svi znaju da ne mogu da pobede mene.

FOTO: Novosti