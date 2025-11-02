BIĆE TO ČUDESNO: Vučić obišao gradilište Nacionalnog stadiona (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali danas obišao je gradilište Nacionalnog stadiona u okviru EKSPO projekta.
Obraćanje predsednika
- Kao što vidite ogromni su pomaci. Ovo levo je zapadna tribina, desna istočna, iza vas severna tribina.. Prosto mnogo truda i rada je uloženo. Mnogo znanja. Samo šipova 2448, ukupno će biti 120 000 kubika betona. Pogledajte armature koliko ima.Nikada nisam video toliko armature.ljudi rade 20 sati dnevno u dve smene, 2 puta po 10 sati. Ukupno imamo 5000 radnika ovde na sajtu EKSPA, na pruzi koja spaja aerodrom sa gradom Beogradom i sa EKSPO i OBrenovcem i ovde na nacionalnom stadijumu. Stanovi idu za nijansu brže od roka, EKSPO za nijansu rekao bih za neki dan sporije ali nadoknadićemo. Sve je u roku da se kaže, jedino kasnimo sa stadionom i to ubrazavamo i nadamo se da ćemo završiti sve do 28. februara 2027 godine da biu nam objekat bio pripremljen za neke od događaja, a što se fudbalskih utakmica tiče od septembra 2027. Tu trava koja se postavlja, da li će biti hibridna ili samo veštačka, to treba fudbalski stručnjaci da donesu odluku. Što nam daje šansu da organizujemo najveće utakmice na kontinentu i u svetu. u međuvremenu moramo za Evropsko prvenstvo mladih da podignemo nove stadione. Vidim na tribinama u Novom Sadu i Subotici da transparenti stoje "Novi Sad čeka stadion", "Subotica čeka stadion". Ljudi traže nove standarde, vole fudbal, vole sport,, tržae da uživaju, da ne kisnu. Verujem da će Srbija imati snage za to. Čitav grad se novi gradi i verujem da ćemo biti dobri domaćini najvažnije svetske manifestacije 2027 godine.
600 radnika radi u 2 smene, što je 20 sati dnevno. 2448 šipova je ugrađeno za stabilizaciju celog objekta, temelji su završeni 97 odsto, rekao je Vučić.
- Ja ovoliko armature nisam video ni na jednom gradilištu- naglasio je predsednik.
Rekao je da će objekat biti lepši i luksuzniji od Marakane.
- Mi smi se kandidovali za 2028 da dobijemo finale lige Evrope. Protiv nas su Torino, Bukurešt, Lion, dodaju nam i Ankaru za 2029. I Ankara je kandidat za 2029. Isti kandidati su za 2028. i 2029. Kapacitet će biti 52 hiljade, ukupne visine 51,5 metara, prečnik zelenih površina će biti oko 5000m2, imaćemo 3700 parking mesta. Morate da imate u vidu da će stadion biti odlično povezan...Prosto kad se ljudi naviknu, ja sam odrastao na Marakani, ali znate, vreme pojede stvari i morate da gledate budućnost... - rekao je predsednik.
- Ovde smo na terenu, biće 43 lokala u blizini Ekspa. Idealno je napravljeno zbog velikog broja izlaza. Imali smo mali zastoj jer su nam bezbednosne strukture ukazale na to da moramo da imamo mogućnost za brži izlaz. Kada je koncert može da stane i do 70 hiljada ljudi zbog terena, kada dođe velika zvezda, ali je suština u tome da moraju brzi ljudi u roku od minut da napuste sve ukoliko dođe do bilo čega.
Dodao je da je srećan što se vreme kašnjenja polako smanjuje.
- Stao sam ovde kad smo dolazili. Ja nažalost ne mogu da sakrijem svoje emocije, trudim se da sakrijem sreću zato što možda će nekome da deluje arogantno, ali ja sam beskrajno zadovoljan i srećan što smo zaustavili kašnjenja, sad ćemo to vreme da spuštamo. Vidite koliko je radnika, koliko je komplikovano, koliko armatura, šipova.
120 hiljada kubika betona je korišćeno za izgradnju stadiona.
- Mislim da je važno da se utakmice igraju u manjim mestima. I moram da kažem da je publika u Leskovcu bila fantastična. Da igrate onako protiv Albanije, i da ste pod tom vrstom neprijatnog sportskog poraza, a da publika stoji uz svoju reprezentaciju. Leskovac je zaslužio svako poštovanje i pokazao je kako se voli Srbija - podsetio je.
Rekao je da jedini koji stadion koji će parirati našem stadionu jeste onaj u Milanu.
- Bez velikih snova ne možete ništa da uradite. Kada pričamo o autoputu do Čačka, sad smo produžili do Požege, sad ćemo ka Arilju, Ivanjici, Donjoj Poljani... I dalje ćemo ići ka Užicu, Beloj Zemlji.. Imao sam prijatelja koji je govorio "pričaj ti to, niko u to ne veruje da će biti to urađeno. Kad mogu drugi da lažu, možemo i mi da kažemo". Kad smo krenuli on je još bio živ..I za ovo sam mnogo srećan, mnogo problema smo imali i koliko su nas napadali za izgradnju stadiona i za Beograd na vodi. Mogli ste juče da vidite koliko je ljudi bio na Beogradu na vodi, uplašio sam se kako se ljudi mimoilaze. Makar 50% njih je bilo protiv izgradnje i meni je to veliko priznanje.
- Bićete svi ponosni. Pogledajte kako školjka izgleda. Ovo je tek prvi nivo.
- Oni znaju šta moraju da rade, moraju da ubrzaju. Računali smo mi na sve to. Sve što može da se betonira, betonira se do zime i posle idu svi ostali radovi.
Rekao je da će dolaziti najveće svetske zvezde.
- Imamo iznenađenje. Jedan čovek iz regiona, i jedan čovek iz naše zemlje koji su velike velike zvezde , najveće na svetu, besplatno su pristali. Ništa nisu tražili samo su rekli "nema problema, računajte na nas, nećemo ništa". Baš najveće. Nećemo da kažemo ništa.
Stigao je predsednik Vučić
На градилишту је и министар финансија Синиша Мали.
Nacionalni stadion imaće kapacitet od 52.000 sedećih mesta, a gradi se prema UEFA standardima.
Dizajn i arhitetkonsko rešenje izradio je Mark Fenvik.
Kamen temeljac za izgradnju stadiona položio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 1. maja 2024. godine.
U okviru stadiona biće šoping centar, fudbalska akademija, a planiran je i muzej FS Srbije.
Stadion je planiran kao multifunkcionalni sportski objekat namenjen za međunarodna takmičenja od najvećeg značaja, a može se koristiti i za različite kulturne i druge manifestacije.
Predsednik Srbije Vučić izjavio je ranije da će Nacionalni stadion biti izgrađen do 1. maja 2027. godine i istakao da će to biti lepo sportsko zdanje, najlepši u regionu i jedan od najlepših u Evropi.
Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je u petak da je Fudbalski savez Srbije (FSS) podneo kandidaturu da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.
Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i "Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu.
Pored Nacionalnog stadiona, gradi se i Ekspo kompleks, koji obuhvata 1.500 stanova, sedam sajamskih hala za zemlje učesnice tokom trajanja međunarodne izložbe Ekspo, zona najboljih praksi u kojoj će se nalaziti firme, korporacije i druge institucije.
Pored toga gradi se i sva prateća ingrastrukutra, saobraćajnice, pruga Zemun polje - Ekspo kompleks, vodovodno-kanalizacione, elektromreže i toplotni sistem.
