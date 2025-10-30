PLATE U ZDRAVSTVU POVEĆANE ZAHVALJUJUĆI VUČIĆU Lončar: Svake godine je bilo jedno ili dva povećanja
MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar govorio je na televiziji Pink i podsetio je na to koliko je uloženo u zdravstveni sistem kada se govori o povećanju plata medicinskim radnicima.
- Kad god je bilo dovoljno novca u budžetu Vučić je odvojio za zdravstvene radnike i povećanje njihovih plata. Svake godine je bilo jedno ili dva povećanja. Sad da nije bilo ovih blokadera i pumpadžija koji sprovode nasilje, te plate bi bile povećane još i više puta i veći bi procenat povećanja bilo jer to ne možete da izvršite kada se nešto blokira. To građani moraju da znaju - rekao je Lončar.
Lončar je govorio je o promenama o zdravstvu, te podsetio da najbolji diplomci sada dobijaju ugovore, da ostaju u Srbiji da rade, a da se iz inostranstva vraćaja veliki broj lekara.
- Uloženo je u decu koju niko nikada nije prepoznao do momenta dok to nije omogućio Aleksandar Vučić, da deca koja su najbolji studenti dobiju posao u svojoj zemlji, da dobiju specijalizaciju koju žele i da im se plate doktorske studije. Ta deca su ranije odlazila u inostranstvo. Ovde nisu mogli da dođu do posla. Zaboravljamo da su ranije postojale tarife da se neko zaposli u zdravstvo.
