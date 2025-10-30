VUČIĆ JE OMOGUĆIO DA DIPLOMCI SADA DOBIJAJU UGOVORE Lončar: Iz najrazvijenijih zemalja lekari se sada vraćaju u Srbiju
MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar na televiziji Pink govorio je o promenama o zdravstvu, te podsetio da najbolji diplomci sada dobijaju ugovore, da ostaju u Srbiji da rade, a da se iz inostranstva vraćaja veliki broj lekara.
- Uloženo je u decu koju niko nikada nije prepoznao do momenta dok to nije omogućio Aleksandar Vučić, da deca koja su najbolji studenti dobiju posao u svojoj zemlji, da dobiju specijalizaciju koju žele i da im se plate doktorske studije. Ta deca su ranije odlazila u inostranstvo. Ovde nisu mogli da dođu do posla. Zaboravljamo da su ranije postojale tarife da se neko zaposli u zdravstvo.
Podsetio je da su blokaderi koji su ranije bili na čelu države pored toga ukinuli i specijalizaciju i da su time dodatno urušavali zdravstveni sistem.
- Onda su im puna usta zašto nema ovoga, onoga. Nisu nijednu bolnicu izgradili, a kamo li Klinički centar. Sada imate likom i slikom ljude koji se vraćaju iz inostranstva, vraćaju se cele porodice i ostaju u ovoj državi. Iz najrazvijenijih zemalja se sada lekari vraćaju u Srbiju i prenose svoja iskustva. Niko se ne bi vratio na gore uslove. Kada se vrate u našu zemlju i kada razgovarate sa njima oni kažu da se vraćaju jer se napokon nešto dobro dešava u Srbiji, da su uslovi dobri za život, da im se više isplati da rade i žive u Srbiji nego u inostranstvu - naveo je Lončar.
