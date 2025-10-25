Politika

"ODLIČAN POVOD DA SE PROMOVIŠEMO" Skandalozna izjava blokadera, na najgori način koriste tragediju u Novom Sadu i žrtve (VIDEO)

Новости онлине

25. 10. 2025. u 20:10

BLOKADERI iz Novog Pazara koji tobož idu pešice do Novog Sada, izjavili su večeras da koriste tragediju u Novom Sadu za svoju promociju.

ОДЛИЧАН ПОВОД ДА СЕ ПРОМОВИШЕМО Скандалозна изјава блокадера, на најгори начин користе трагедију у Новом Саду и жртве (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

- Naša prva akcija, šetnja za Novi Sad, za tih 16 žrtava. Odličan povod da se promovišemo kroz ovu kampanju. Ova naša kampanja takođe ima i humanitarni karakter, promovišemo projekat koja zahvata i daje pdoršku najbitnijem mestu na planeti za Gazu i Palestinu - rekao je blokader.

Očigledno da blokaderi koriste tragediju u Novom Sadu i žrtve da promovišu svoje projekte koji se tiču Gaze i Palestine i nikakve veze nemaju, ni sa tragedijom, ni sa Srbijom.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal