"ODLIČAN POVOD DA SE PROMOVIŠEMO" Skandalozna izjava blokadera, na najgori način koriste tragediju u Novom Sadu i žrtve (VIDEO)
BLOKADERI iz Novog Pazara koji tobož idu pešice do Novog Sada, izjavili su večeras da koriste tragediju u Novom Sadu za svoju promociju.
- Naša prva akcija, šetnja za Novi Sad, za tih 16 žrtava. Odličan povod da se promovišemo kroz ovu kampanju. Ova naša kampanja takođe ima i humanitarni karakter, promovišemo projekat koja zahvata i daje pdoršku najbitnijem mestu na planeti za Gazu i Palestinu - rekao je blokader.
Očigledno da blokaderi koriste tragediju u Novom Sadu i žrtve da promovišu svoje projekte koji se tiču Gaze i Palestine i nikakve veze nemaju, ni sa tragedijom, ni sa Srbijom.
