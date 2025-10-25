"ODLIČAN POVOD DA SE PROMOVIŠEMO" Skandalozna izjava blokadera, na najgori način koriste tragediju u Novom Sadu i žrtve (VIDEO)

BLOKADERI iz Novog Pazara koji tobož idu pešice do Novog Sada, izjavili su večeras da koriste tragediju u Novom Sadu za svoju promociju.

Foto: Printksrin

- Naša prva akcija, šetnja za Novi Sad, za tih 16 žrtava. Odličan povod da se promovišemo kroz ovu kampanju. Ova naša kampanja takođe ima i humanitarni karakter, promovišemo projekat koja zahvata i daje pdoršku najbitnijem mestu na planeti za Gazu i Palestinu - rekao je blokader.

Očigledno da blokaderi koriste tragediju u Novom Sadu i žrtve da promovišu svoje projekte koji se tiču Gaze i Palestine i nikakve veze nemaju, ni sa tragedijom, ni sa Srbijom.