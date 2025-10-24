„GRAĐANI PROTIV BLOKADA“: Sutra organizuju skupove u Požarevcu, Kraljevu i Vranju
SUTRA, 25. oktobra,održaće se skupovi „Građani protiv blokada“.
Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će biti u sledeća tri grada sa početkom u 17 časova:
Požarevac, Tabačka čaršija i na Trgu oslobođenja
Kraljevo, Trg srpskih ratnika.
Vranje, Raskrsnica Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.
