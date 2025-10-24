Politika

„GRAĐANI PROTIV BLOKADA“: Sutra organizuju skupove u Požarevcu, Kraljevu i Vranju

В. Н.

24. 10. 2025. u 18:48

SUTRA, 25. oktobra,održaće se skupovi „Građani protiv blokada“.

„ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА“: Сутра организују скупове у Пожаревцу, Краљеву и Врању

Foto Novosti

Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će biti u sledeća tri grada sa početkom u 17 časova:

Požarevac, Tabačka čaršija i na Trgu oslobođenja

Kraljevo, Trg srpskih ratnika.

Vranje, Raskrsnica Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.

