NEKA IM NEKO JAVI DA SU U LAŽI KRATKE NOGE: N1 se hvali "izvorima", a onda šok i neverica
DOPISNIK Šolakove TV N1 pokušao je da napadne lidera SNS Miloša Vučevića tvrdeći da ima 'saznanja' da se nije dobro proveo u Briselu na sastanku sa EPP. Međutim, istina je da Vučević nije ni bio na ovom sastanku.
Kako Šolakovi mediji tvrde, evropski dopisnik ove televizije "saznaje" da su "Brnabić i Vučević razgovarali juče u Briselu sa stranačkim liderima EPP-a, ali taj sastanak nije prošao baš toliko dobro kako predstavnici vladajuće stranke u Srbiji pokušavaju da predstave u javnosti".
Ipak, oni su toliko neinformisani i lažovi da nisu znali da ldier naprednjaka Vučević nije bio ni u Briselu ni na ovom sastanku.
PANTIĆ PILjA: SAMO IZMIŠLjAJU I SPINUJU
Na voo je odmah reagovala i Biljana Pantić Pilja, poslanica SNS koja je istakla da oni ne znaju ni ko je bio na sastanku ni o čemu se pričalo.
-Evropski dopisnik N1 je tako dobro informisan ali on ne zna da Miloš Vučević juče nije bio u Briselu na sastanku. Sve lažete pa i ovo. Kažu da su oni objektivni mediji. Pa vi ste bre lažove koji izmišljate i spinujete. Ne znate ni ko je bio ni o čemu se pričalo. Šta vi ljudi radite?! Samo znate da lažete i izmišljate. Vi iz Šolakovih medija stvarno niste normalni, napisala je Pantić Pilja na svom Instagram profilu.
(Informer.rs)
