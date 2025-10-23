Politika

RAT MEĐU BLOKADERIMA DO ISTREBLJENJA Dinkova ekipa sa Filozofskog fakulteta u NS zalepila žestok šamar lažnoj anketnoj komisiji

В.Н.

23. 10. 2025. u 08:38

DA BLOKADERI nisu bista drugo nego politički lešinari odavno je jasno. Oni su jednu ljudsku tragediju videli kao način da se dokopaju fotelja, a sada, kako se blizi godišnjica tragedije, a svesni da ih narod neće, međusobno se kolju do poslednjeg čoveka.

РАТ МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА ДО ИСТРЕБЉЕЊА Динкова екипа са Филозофског факултета у НС залепила жесток шамар лажној анкетној комисији

Foto: Printscreen

Tako su sinoć blokaderi plenumaši sa Filozofskog fakukteta u Novom Sadu, takozvana Dinkova ekipa, žestoko udarili na lažnu anketnu komisiju koju predvode Đilasovci Vladimir Obradović i Ognjen Radonjić i porucili im da nisu dobrodosli u Novom Sadu.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Plenumaši su ih optužili da su “samoproglasena interesna grupacija” i poručili im da nemaju nikakav legitimitet!

Jasno je da su i jedni i drugo politički strvinari, koji na tuđoj tragediji žele da se uvale u fotelje i ovakvu sukobi to najbolje pokazuju!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM