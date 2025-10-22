"BLOKADERI TERORISTI POKUŠALI UBISTVO" Ognjenović: Mržnja maloumnika nadmašila je sve granice
TERORISTIČKI napad koji se dogodio ispred Narodne skupštine najgore je delo koje su lešinarski blokaderi, pod dirigentskom palicom opozicionih huškača izveli do sada, izjavio je Relja Ognjenović, član Glavnog odbora SNS-a, reagujući na nasilje ispred Doma Narodne skupštine.
- Upozoravali smo mnogo puta da će posledice huškanja ideologa blokadera, poput Jova Bakića i sličnih, dovesti do katastrofalnih i tragičnih posledica. Ovim pokušajem ubistva više ljudi, blokaderi su dokazali da neće prezati od bilo čega, samo da bi došli na vlast. Mržnja maloumnika prema studentima koji hoće da uče, predsedniku i Srbiji nadmašila je sve granice trpeljivosti. Svako delo koje je osmišljeno unapred i vodi ka daljim nemirima mora se hitno procesuirati, a svako ko nastavi da širi paniku među ljudima i ovo iskoristi kao povod za nasilje, treba da bude uhapšen. Namere zločinaca koje se svode na svrgavanje Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke sa vlasti nelegalnim putem su nam odavno jasne i zato se moramo suprostaviti nasilju i terorizmu na sve moguće načine. Obojena revolucija vam je propala, Srbija je sve jača - ističe Ognjenović.
BONUS VIDEO: POGLEDAJTE: Trenutak kad je blokader upao u Ćacilend i izvršio teroristički napad
