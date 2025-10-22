Politika

"UŽASNE SU SLIKE IZ BEOGRADA DANAS" Mali: Pucanj blokadera u običnog čoveka nam je oštra opomena

В. Н.

22. 10. 2025. u 14:32

PUCANj blokadera u običnog čoveka, koji se dogodio danas ispred Doma Narodne Skupštine, nam je oštra opomena da se protiv nasilja moramo boriti snažnije, poručio je ministar finansija Siniša Mali, koji je oštro osudio ovaj teroristički akt.

УЖАСНЕ СУ СЛИКЕ ИЗ БЕОГРАДА ДАНАС Мали: Пуцањ блокадера у обичног човека нам је оштра опомена

Foto: Tanjug

- Nasilje može izroditi samo još nasilja i protiv toga se moramo boriti! Pucanj blokadera u običnog čoveka, koji se dogodio danas ispred Doma Narodne Skupštine, nam je oštra opomena da se protiv nasilja moramo boriti snažnije. Ovo je teroristički napad, a bilo je samo pitanje vremena kad će se desiti, imajući u vidu retoriku i ponašanje blokadera prethodnih meseci.

Ne želimo da budemo prepoznati kao zemlja u kojoj vlada nasilje na ulicama, već kao zemlja koja je uspešno prešla težak put u poslednjih 15 godina. Užasne su slike iz Beograda danas i užasna je retorika koja nas je do toga dovela. Razvoj ne znači samo menjanje infrastrukture, već i neophodno menjanje svesti društva da smo to društvo mi sami i da teren za politička sukobljavanja nisu ulice, već dijalog. 

Oštro osuđujem današnji oružani napad blokadera na običnog čoveka i znam i verujem da Srbija može da se izbori sa talasom mržnje koji nam je servirala politička manjina koja ne želi razvijenu zemlju. Znam da građani znaju šta nam je potrebno, čemu težimo i gde smo krenuli, i da to podržavaju. 

Nasilje tome neće stati na put, ali će institucije stati na put nasilju. Odlučno i svim srcem sam uz predsednika Vučića, jer znam da će on umeti da nas vodi u pravcu koji zaslužujemo - objavio je Mali na svom Instagram nalogu.

