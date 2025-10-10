ZAOKRET: Profesor Srđa Trifković objasnio šta se krije iza Trampovih novih poteza
ISTORIČAR i publicista prof. dr Srđa Trifković smatra da američki predsednik SAD Donald Tramp sa prividnim zaokretom po pitanju Ukrajine sebi sprema rezervni položaj u slučaju da "stvari krenu nizbrdo".
Kako navodi prof. Trifković, Tramp bi onda mogao da kaže da su Evropljani krivi jer nisu adekvatno pomogli Ukrajini.
- Dosad smo u niz navrata slušali priče da će isporuka ovog ili onog oružja predstavljati prekretnicu - podseća profesor.
Kako objašnjava, to se nije desilo.
Misli da nije došlo do suštinske promene Trampovog stava. I dalje smatra da Tramp Kinu gledao kao glavnog suparnika.
- Misli da su i njegovom okruženju ljudi koji ne simpatišu Zelenskog i ukrajinski rat - kazao je profesor za Hepi TV.
