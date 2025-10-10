Politika

ZAOKRET: Profesor Srđa Trifković objasnio šta se krije iza Trampovih novih poteza

Novosti online

10. 10. 2025. u 17:09

ISTORIČAR i publicista prof. dr Srđa Trifković smatra da američki predsednik SAD Donald Tramp sa prividnim zaokretom po pitanju Ukrajine sebi sprema rezervni položaj u slučaju da "stvari krenu nizbrdo".

ЗАОКРЕТ: Професор Срђа Трифковић објаснио шта се крије иза Трампових нових потеза

Foto: Printskrin

Kako navodi prof. Trifković, Tramp bi onda mogao da kaže da su Evropljani krivi jer nisu adekvatno pomogli Ukrajini.

- Dosad smo u niz navrata slušali priče da će isporuka ovog ili onog oružja predstavljati prekretnicu - podseća profesor.

Kako objašnjava, to se nije desilo.

Misli da nije došlo do suštinske promene Trampovog stava. I dalje smatra da Tramp Kinu gledao kao glavnog suparnika.

- Misli da su i njegovom okruženju ljudi koji ne simpatišu Zelenskog i ukrajinski rat - kazao je profesor za Hepi TV.

(alo.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U SKUPŠTINI ODRŽAN SASTANAK SA OPŠTINAMA I GRADOVIMA O LEGALIZACIJI OBJEKATA: Upis prava svojine biće jedan od najvećih prioriteta (VIDEO)
Politika

0 0

U SKUPŠTINI ODRŽAN SASTANAK SA OPŠTINAMA I GRADOVIMA O LEGALIZACIJI OBJEKATA: Upis prava svojine biće jedan od najvećih prioriteta (VIDEO)

U Narodnoj skupštini danas je održan veliki sastanak sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, predstavnicima grada Beograda, kao i predsednicima beogradskih opština, na kome su detaljno predstavljene odredbe predloga zakona, kao i obaveze propisane jedinicama lokalne samouprave.

10. 10. 2025. u 18:10

Politika
Tenis
Fudbal
KRETENIZAM!: Zašto nije snimljen film Na Drini ćuprija?

"KRETENIZAM!": Zašto nije snimljen film "Na Drini ćuprija"?