"SVI SE SPREMAJU ZA RAT!" Jedan od najuticajnijih političkih komentatora podelio Vučićeve reči upozorenja (VIDEO)
JEDAN od najuticajnijih političkih komentatora na mreži Iks, Mario Nafal, citirao je reči predsednika Srbije iz Kopenhagena da se svi pripremaju za rat i sukobe. To dovoljno govori o tome koliko je Aleksandar Vučić cenjen i poštovan i koliko se u celom svetu prati ono što kaže.
- Svi se spremaju za rat. Jedino pitanje je - na čijoj je ko strani. A mi bismo želeli da izbegnemo ratove i sukobe. Plašim se da više niko ne želi da čuje niti da sluša bilo koga. I svi se, zaista, ozbiljno spremaju za rat - citirao je Nafal reči predsednika Srbije.
Ova objava privukla je veliku pažnju, a jedan korisnik društvene mreže Iks je napisao:
- Reči predsednika Vučića predstavljaju trezven podsetnik na sve veću napetost u svetu. Zabrinjavajuće je gledati kako se države pripremaju za sukob umesto da traže dijalog. Želja Srbije da izbegne rat odražava racionalan pristup koji daje prioritet stabilnosti i miru - vrednostima koje bi svi trebalo da podržimo u ovim turbulentnim vremenima.
Mario Nafal je voditelj najveće emisije na platformi Iks u kojoj su gostovali brojni poznati svetski lideri i javne ličnosti, uključujući Hantera Bajdena, Ilona Maska, predsednika Bolsonara, predsednika Novaka, premijera Imrana Khana, Roberta F. Kenedija mlađeg, Bila Akmana, Marka Kjubana, Marka Andrisena i Takera Karlsona.
Njegova emisija dostiže milionsku publiku svake nedelje i predvodi pokret „građanskog novinarstva“.
Mario je takođe osnivač i generalni direktor kompanije IBC Group, koja je najveći inkubator u oblastima kriptovaluta i veštačke inteligencije.
On je jedan od vodećih glasova u industriji i često se smatra uticajnim autoritetom u vezi sa novim tehnologijama, blokčejnom i globalnim digitalnim trendovima.
