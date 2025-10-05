Politika

"SVI SE SPREMAJU ZA RAT!" Jedan od najuticajnijih političkih komentatora podelio Vučićeve reči upozorenja (VIDEO)

Новости онлине

05. 10. 2025. u 13:14

JEDAN od najuticajnijih političkih komentatora na mreži Iks, Mario Nafal, citirao je reči predsednika Srbije iz Kopenhagena da se svi pripremaju za rat i sukobe. To dovoljno govori o tome koliko je Aleksandar Vučić cenjen i poštovan i koliko se u celom svetu prati ono što kaže.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Svi se spremaju za rat. Jedino pitanje je - na čijoj je ko strani. A mi bismo želeli da izbegnemo ratove i sukobe. Plašim se da više niko ne želi da čuje niti da sluša bilo koga. I svi se, zaista, ozbiljno spremaju za rat - citirao je Nafal reči predsednika Srbije.

Ova objava privukla je veliku pažnju, a jedan korisnik društvene mreže Iks je napisao:

- Reči predsednika Vučića predstavljaju trezven podsetnik na sve veću napetost u svetu. Zabrinjavajuće je gledati kako se države pripremaju za sukob umesto da traže dijalog. Želja Srbije da izbegne rat odražava racionalan pristup koji daje prioritet stabilnosti i miru - vrednostima koje bi svi trebalo da podržimo u ovim turbulentnim vremenima.

Mario Nafal je voditelj najveće emisije na platformi Iks u kojoj su gostovali brojni poznati svetski lideri i javne ličnosti, uključujući Hantera Bajdena, Ilona Maska, predsednika Bolsonara, predsednika Novaka, premijera Imrana Khana, Roberta F. Kenedija mlađeg, Bila Akmana, Marka Kjubana, Marka Andrisena i Takera Karlsona.

Njegova emisija dostiže milionsku publiku svake nedelje i predvodi pokret „građanskog novinarstva“.

Mario je takođe osnivač i generalni direktor kompanije IBC Group, koja je najveći inkubator u oblastima kriptovaluta i veštačke inteligencije.

On je jedan od vodećih glasova u industriji i često se smatra uticajnim autoritetom u vezi sa novim tehnologijama, blokčejnom i globalnim digitalnim trendovima.

