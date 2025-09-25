AMERIKA 1. OKTOBRA UVODI SANKCIJE NIS-u Vučić: Mi smo tu kolateralna šteta u odnosu Zapada i Rusa - Biće teška zima, borićemo se

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima nakon brojnih sastanaka koje je danas imao u Njujorku.

Foto: Promo

- Očekivano je, najavio sam vam to, Amerikanci su produžili neuvođenje sankcija još samo 4 dana. 1. oktobra imaćemo uvedene sankcije prema NIS-u - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da smo mi u ovoj situaciji kolateralna šteta u odnosu Zapada i Rusa, jer Rusi prestavljaju većinskog partnera u NIS-u još od 2007. godine.

- Cenu ćemo visoko platiti mi, da bude jasno svima. Trudićemo se da budemo korektni prema svima, a platićemo visoku cenu. Rusi će da kažu da imaj urezerve za mesec i dva, a da su finansijske transakcije zabranjene, biće problema sa ispalata plata. Ali da sačekamo, možda se neko čudo desi do 1. oktobra. Hteli su da ukažu poštovanje, ali čeka nas teško vreme i teška zima. Daćemo sve od sebe da građani imaju toplu zimu u svojim domovima, da ne brinu za snabdevanje. Sve ostalo biće mnogo teže, sve nam se dodatno komplikuje, pravi nam političke i ekonomske probleme. Borićemo se, razgovarati, nit luk jeli nit miriasli, a platićemo najvišu cenu - naveo je Vučić.

Predsednik ističe da ćemo se truditi da pronađemo neki put.

- Kako da napravite plan da glavom probijete zid? Levim ćoškom ili desnim? Svejedno, glava će vam biti razbijena. Trudimo se da pronađeno neki drugi put, a da to ne bude udarac u zid. Da li ga vidimo u ovom trenutku? Ne. Već 8-9 meseci se svakoga dana bavim time 24 sata, još ga nisam pronašao. Siguran sam da će mi pametnije glave od mene pomoći u pronalaženju tog plana i tog rešenja, jer šta god mi predložili ruska strana ne želi da prihvati, Amerikancima šta god predložili da ne uvedu sankcije, oni ih uvode. A mi smo mali, nema baš smisla da im postavljamo uslove.

- A za NIS, ušao sam tunel, ne vidim ni tračak svetla. Molim sve ljude da mi pomognu u pronalaženju rešenja, ja ga trenutno ne vidim. Otovreno to priznajem, a za to se spremam 9 meseci. Ponudio sam desetine rešenja, nijednoj strani to nije bilo prihvatljivo.

- Biće zanimljiva zima, a tražićemo, da ne bude svuda dupli zid, da nažemo neku oštećenu i stariju ciglu, makar nam glava pretprela teže povrede, a biće mnogo teže. Gledaću da izvučem Srbiju bez oštećenja na glavi - naveo je predsednik.

