NOVI UDAR NA SRBE: Priština zabranjuje spot Srpske liste jer pominju teror nad Srbima! (VIDEO)

В.Н.

25. 09. 2025. u 10:45

NEZAVISNA komisija za medije zabranila je emitovanje predizbornog spota Srpske liste jer, po njihovom shvatanju, upotreba fraza „kako trpeti teror...“ , kao i „ponovo uspostavimo slobodu“ predstavlja kršenje ustavnog poretka Kosova, saopštio je potpredsednik Srpske liste Igor Simić.

- Upravo smo obavešteni od medija koji prate izbornu kampanju da je još jednom, u najnovijem izbornom ciklusu, zabranjena upotreba spota Srpske liste. Ovoga puta, Nezavisna komisija za medije se direktno uključila u političku kampanju kršeći sopstvene zakone - izjavio je Simić.

On je pročitao šta je stiglo medijima koji emituju spot Srpske liste.

Piše ovako: "Sadržaji političkog spota, emitovanog uz korišćenje reči: 'kako trpeti teror' i 'ponovo uspostavimo slobodu', su izrazi koji su u suprotnosti Ustavnom poretku Kosova".

Nastavlja se dalje: "Medijima se momentalno zabranjuje da emituju ovaj sadržaj, jer kako oni kažu: takvi sadržaji mogu da dovedu do prekida dozvole koju oni imaju za emitovanje svog programa". 

Dodao je da je u pitanju pritisak usmeren na Srpsku listu.

- Ovo predstavlja pritisak na Srpsku listu i on se sprovodi nad našim političkim subjektom, a sve sa ciljem kako bi se obeshrabrili da na izborima 12. oktobra odnesemo pobedu i donesemo je srpskom narodu i da ponovo oslobodimo opštine na severu. Ja se 12 godina bavim politikom i ne znam koji bolji termin mogu da upotrebim kada neko neosnovano hapsi naše ljude, prebija našu decu, upucava decu za Badnji dan ili na Bistričkom mostu osim da je to teror i ogoljeno nasilje za koje do dana današnjeg niko nije kažnjen. Zato ću još jednom ponoviti: To jeste teror i pobedom Srspke liste na izborima 12. oktobra i pobedom naših kandidata za odbornike i gradonačelnike, uspostaviće se sloboda u četiri opštine na severu - zaključio je Simić.

Kako su naglasili iz Srpske liste, medijima koji emituju predizborni spot te stranke preti se kaznama i oduzimanjem licence.

(Kosovo Online)

