NOVI UDAR NA SRBE: Priština zabranjuje spot Srpske liste jer pominju teror nad Srbima! (VIDEO)
NEZAVISNA komisija za medije zabranila je emitovanje predizbornog spota Srpske liste jer, po njihovom shvatanju, upotreba fraza „kako trpeti teror...“ , kao i „ponovo uspostavimo slobodu“ predstavlja kršenje ustavnog poretka Kosova, saopštio je potpredsednik Srpske liste Igor Simić.
- Upravo smo obavešteni od medija koji prate izbornu kampanju da je još jednom, u najnovijem izbornom ciklusu, zabranjena upotreba spota Srpske liste. Ovoga puta, Nezavisna komisija za medije se direktno uključila u političku kampanju kršeći sopstvene zakone - izjavio je Simić.
On je pročitao šta je stiglo medijima koji emituju spot Srpske liste.
Piše ovako: "Sadržaji političkog spota, emitovanog uz korišćenje reči: 'kako trpeti teror' i 'ponovo uspostavimo slobodu', su izrazi koji su u suprotnosti Ustavnom poretku Kosova".
Nastavlja se dalje: "Medijima se momentalno zabranjuje da emituju ovaj sadržaj, jer kako oni kažu: takvi sadržaji mogu da dovedu do prekida dozvole koju oni imaju za emitovanje svog programa".
Dodao je da je u pitanju pritisak usmeren na Srpsku listu.
- Ovo predstavlja pritisak na Srpsku listu i on se sprovodi nad našim političkim subjektom, a sve sa ciljem kako bi se obeshrabrili da na izborima 12. oktobra odnesemo pobedu i donesemo je srpskom narodu i da ponovo oslobodimo opštine na severu. Ja se 12 godina bavim politikom i ne znam koji bolji termin mogu da upotrebim kada neko neosnovano hapsi naše ljude, prebija našu decu, upucava decu za Badnji dan ili na Bistričkom mostu osim da je to teror i ogoljeno nasilje za koje do dana današnjeg niko nije kažnjen. Zato ću još jednom ponoviti: To jeste teror i pobedom Srspke liste na izborima 12. oktobra i pobedom naših kandidata za odbornike i gradonačelnike, uspostaviće se sloboda u četiri opštine na severu - zaključio je Simić.
Kako su naglasili iz Srpske liste, medijima koji emituju predizborni spot te stranke preti se kaznama i oduzimanjem licence.
(Kosovo Online)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
