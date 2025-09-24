Politika

VUČIĆ VEČERAO POSLE GOVORA U UN: Navalio na sendviče, skuplja energiju za predstojeće sastanke (FOTO)

Novosti online

24. 09. 2025. u 20:03

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić večerao je posle govora u GS UN.

Foto: Printskrin

- Govor je završen, a sad navali na sendviče, da se skupi energija za predstojeće sastanke. Nastavljamo borbu za Srbiju do kasno u noć! - napisao je on na Instagramu.

