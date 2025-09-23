PENZIONERKA RADICA PREZADOVOLJNA NOVIM MERAMA: Sad mogu da uštedim i za unučiće (VIDEO)

RADICA Novaković iz Prokuplja radila je 40 godina kao frizerka, dočekala je penziju, a sada ne krije zadovoljstvo jer joj nove mere države donete na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića omogućavaju i da uštedi i pomogne unučićima.

- Za struju će olakšanje biti i te kako. Bila sam frizer 40 i nešto godina. Sada sam u penziji. Živim sama ovde. Najveći troškovi su struja i normalno, ove druge dažbine. Kupim i drva i struju, štedim... Ovo je samo poboljšanje. Smanjiće, nešto rekoše, cenu struje, a taj novac nećemo da bacamo, normalno, pomoći ću unučićima, koji već imaju manje. Ipak se ponašam i živim onako kako se nekad živelo, pa mi je lepo. Ja sam prezadovoljna - kaže ona.

Snimak Radice Nikolić na svom Instagram profilu podelio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Od 1. decembra, poštovani penzioneri, naši dragi očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju uvećanu za 12,2 odsto. Brinemo o našim ljudima - poručio je Vučić.