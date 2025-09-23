PENZIONERKA RADICA PREZADOVOLJNA NOVIM MERAMA: Sad mogu da uštedim i za unučiće (VIDEO)
RADICA Novaković iz Prokuplja radila je 40 godina kao frizerka, dočekala je penziju, a sada ne krije zadovoljstvo jer joj nove mere države donete na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića omogućavaju i da uštedi i pomogne unučićima.
- Za struju će olakšanje biti i te kako. Bila sam frizer 40 i nešto godina. Sada sam u penziji. Živim sama ovde. Najveći troškovi su struja i normalno, ove druge dažbine. Kupim i drva i struju, štedim... Ovo je samo poboljšanje. Smanjiće, nešto rekoše, cenu struje, a taj novac nećemo da bacamo, normalno, pomoći ću unučićima, koji već imaju manje. Ipak se ponašam i živim onako kako se nekad živelo, pa mi je lepo. Ja sam prezadovoljna - kaže ona.
Snimak Radice Nikolić na svom Instagram profilu podelio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Od 1. decembra, poštovani penzioneri, naši dragi očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju uvećanu za 12,2 odsto. Brinemo o našim ljudima - poručio je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ NA ZASEDANjU GENERALNE SKUPŠTINE UJEDINjENIH NACIJA: Obraća se u sredu
22. 09. 2025. u 19:27
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)