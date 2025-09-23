Politika

PENZIONERKA RADICA PREZADOVOLJNA NOVIM MERAMA: Sad mogu da uštedim i za unučiće (VIDEO)

В. Н.

23. 09. 2025. u 08:39

RADICA Novaković iz Prokuplja radila je 40 godina kao frizerka, dočekala je penziju, a sada ne krije zadovoljstvo jer joj nove mere države donete na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića omogućavaju i da uštedi i pomogne unučićima.

ПЕНЗИОНЕРКА РАДИЦА ПРЕЗАДОВОЉНА НОВИМ МЕРАМА: Сад могу да уштедим и за унучиће (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Za struju će olakšanje biti i te kako. Bila sam frizer 40 i nešto godina. Sada sam u penziji. Živim sama ovde. Najveći troškovi su struja i normalno, ove druge dažbine. Kupim i drva i struju, štedim... Ovo je samo poboljšanje. Smanjiće, nešto rekoše, cenu struje, a taj novac nećemo da bacamo, normalno, pomoći ću unučićima, koji već imaju manje. Ipak se ponašam i živim onako kako se nekad živelo, pa mi je lepo. Ja sam prezadovoljna - kaže ona.

Snimak Radice Nikolić na svom Instagram profilu podelio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Od 1. decembra, poštovani penzioneri, naši dragi očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju uvećanu za 12,2 odsto. Brinemo o našim ljudima - poručio je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUTARNJI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka

JUTARNjI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka