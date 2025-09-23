Politika

VUČIĆ DANAS SA RUBIJOM U NJUJORKU: Niz ključnih susreta u SAD, među temama i povlačenje priznanja tzv. Kosova

В.Н.

23. 09. 2025. u 07:10

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je sinoć u Njujork, čime je započeo posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GSUN) i imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Vučić će se danas sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, što je najavio i Stejt Department u svom saopštenju.

Uoči puta u Njujork Vučić je rekao da je američki državni sekretar Mark Rubio tražio susret sa njim, i da veruje da je moguće da se reši pitanje američkih tarifa.

Predsednik je najavio i da će zatražiti susret sa Skotom Besentom, američkim ministrom finansija u vezi sa američkim sankcijama NIS-u.

Vučić je naveo da će, između ostalih, razgovarati i sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, ali i sa još 22 predsednika i premijera različitih zemalja.

Dodao je da će među njima biti i pojedini afrički lideri, te da se uskoro mogu očekivati dobre vesti po pitanju povlačenja priznanja nezavisnosti tzv. Kosova.

Takođe, Vučić je naveo da su razgovori u Njujorku veoma važni i da od njih mnogo očekuje.

Predsednik Vučić će prisustvovati i prijemu koji uoči početka Generalne skupštine, tradicionalno u čast šefova delegacija, organizuje generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš.

Vučić će se obratiti učesnicima GSUN u sredu, 24. septembra.

Na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, kao deo delegacije Srbije, učestvovaće i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji takođe ima niz bilateralnih i multilateralnih susreta sa ministrima spoljnih poslova i zvaničnicima država članica UN.

